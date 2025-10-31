Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Playa de El Reducto, en imagen de la tarde de este viernes final de octubre. C7

Arrecife reabre al baño la playa de El Reducto

Se prohibió el acceso al agua el 14 de octubre, por vertidos fecales. De nuevo ondea la bandera verde

Arrecife

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:39

El Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Concejalía de Playas, ha procedido, pasado el mediodía de este viernes, a la izada de la bandera verde en la playa de El Reducto, al levantarse la suspensión del baño que se decretó el pasado 14 de octubre, por un vertido fecal.

En la fecha de la prohibicón, la Policía Local de Arrecife constató en la zona de la Punta del Camello, en la influencia de la playa de El Reducto, un vertido de aguas en el aliviadero y emisario de la red de saneamiento perteneciente al Consorcio del Agua de Lanzarote, cuyo mantenimiento está bajo la responsabilidad de la empresa Canal Gestión, según la versión municipal.

Los vertidos que han sido frecuentes en estos últimos años, obligando, siguiendo los protocolos establecidos por la Concejalía de Playas y el Área de Salud de Lanzarote, al cierre preventivo de la playa.

El 14 de octubre, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, requirió al Consorcio del Agua y su empresa adjudicataria del ciclo integral del agua que revisaran sus sistemas y procedieran de forma urgente a la reparación de las posibles averías en el sistema. El Consorcio, según ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento de Arrecife, constató filtraciones en su sistema de la zona, y obstrucciones en la red que lleva hasta el aliviadero de la Punta del Camello.

