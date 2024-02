Arrecife puede acceder al Islote del Francés por suelo en Naos y La Bufona

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en sentencia dictada el 22 de febrero, ha decidido desestimar la petición empresarial encaminada a pedir una compensación económica por la expropiación del Islote del Francés. A cambio se da a entender que el Ayuntamiento de Arrecife puede acceder a la parcela a cambio de compensar con suelo de espacios de propiedad pública, de Naos y La Bufona.

La decisión mantiene el acuerdo de la Comisión de Valoraciones tomado en septiembre de 2016, basado en normas urbanísticas de principios de siglo, con aval del Gobierno de Canarias y del Consistorio. Se responde a una demanda de la parte empresarial de julio de 2019; dejándose abierta la opción a la parte demandante de presentar recurso de casación, a dirimir por el Tribunal Supremo en el supuesto de que se anuncie y se acepte la tramitación.

En caso de que acabe siendo firme la decisión favorable al Ayuntamiento, la finca podría pasar a dominio municipal con la entrega a la parte contraria de una pieza de suelo en Naos con una superficie máxima de 44.450 metros cuadrados; y una pieza en La Bufona con tope de 34.000 metros cuadrados. Y podría influir en este caso la decisión que se tome por Costas con respecto al deslinde, según valoración del alcalde capitalino, Yonathan de León, sabedor de que el aprovechamiento de la pieza de suelo objeto de litigio variará en función de si se establece en 20 o en 100 metros.

Suelo urbano sin consolidar

En el pronunciamiento de la Sala, con Óscar Bosch Benítez en calidad de ponente, se hace énfasis en que «el Islote del Francés es suelo urbano (así lo establece también el planeamiento municipal vigente), pero no consolidado». Y se aclara en relación a esta circunstancia que «el suelo urbano no consolidado es el integrado por los suelos que, aun formando parte de la ciudad -consolidados por la edificación-, carecen de una urbanización completa, es decir, no cuentan con todos los servicios urbanos»; como así acontece a primera vista de la parcela que alberga las ruinas de la fábrica conservera Rocar.

Es rotunda la sentencia cuando indica que «la mercantil demandante parte de una premisa equivocada», basada en una interpretación errónea del planeamiento, « y, a continuación, despliega una infructuosa línea argumentativa para acreditar lo que el 'factum' analizado (los terrenos del Islote del Francés) no puede llegar a probar en ningún caso: que se trata de suelo urbano consolidado». Con los fundamentos esgrimidos, a la demandante (Inversiones Islote del Francés) se le impone el pago de las costas.