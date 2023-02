Arrecife organiza una jornada sobre comunicación

El Ayuntamiento de Arrecife está organizando una jornada de formación especializada en comunicación. Bajo el título «Participación, comunicación y desarrollo comunitario», se creará un espacio de aprendizaje colectivo en el Centro Cívico de Arrecife, el próximo 8 de febrero, en horario de 16.30 a 20.00 horas. La inscripción hay que realizarla a través del portal web www.arrecife.es.

La alcaldesa, Ástrid Pérez, anima a asociaciones, colectivos, ONGs y movimientos sociales a participar en esta jornada ya que esta iniciativa se ve como una oportunidad para afianzar o adquirir conocimientos en el mundo de la comunicación y la gestión de redes sociales y así crear mensajes que impacten en la sociedad.

«Es fundamental para transmitir a nuestra sociedad los valores, misión o causas por las que cada asociación o entidad trabaja así como la capacidad de sensibilización ya que la labor de unión de todos los agentes sociales es clave para lograr de Arrecife una ciudad modélica de la que estar orgullosos», en versión de Pérez.

Actualmente, profesionalizar la comunicación en el tercer sector se convierte en un reto para las entidades sociales por la falta de recursos, por esta razón, la concejala de Participación Ciudadana, Eli Merino, afirma que «este espacio se ha diseñado para crear una comunidad preparada y dispuesta al cambio, en la que todos los implicados disponen de los recursos necesarios y cooperan los unos con los otros. La misión de establecer el diálogo entre el tercer sector y la ciudadanía es crucial para construir nuestra ciudad de manera abierta, transparente, colaborativa y con el protagonismo en las personas».

Alto impacto

El propósito es dotar a los asistentes de herramientas para comunicar y sensibilizar a la ciudadanía en el mundo digital actual. De esta forma, asociaciones, colectivos, ONGs y movimientos sociales podrán adquirir conocimientos sobre cómo elaborar mensajes más creativos y efectivos que logren alcanzar un mayor impacto en su comunidad y sociedad.

Cabe destacar, que el tercer sector cumple un papel fundamental como representante de nuestra sociedad en diferentes ámbitos. La implicación de las instituciones y la ciudadanía es esencial para el correcto desarrollo de su operativa. No obstante, en ocasiones sus valores o labores sociales no llegan a ser transmitidas de la manera más eficiente en la sociedad, creando así una barrera que no les permite avanzar con éxito hacia su propósito.

Para conseguir las principales técnicas sobre como mejorar estas relaciones sociales, la concejalía de Participación Ciudadana ha organizado una ponencia y un taller con la intención de impulsar la efectividad de la comunicación y, además, fomentar una mejor gestión de los contenidos en los diferentes canales digitales.

Ponencias

En concreto, la ponencia 'El reto de la comunicación en el tercer sector' correrá a cargo de Fernando Rodríguez, vicepresidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN), y le acompañará Olivia Brito, responsable del departamento creativo de la agencia Biwi y trabajadora social. Biwi es una agencia canaria que nace de la fusión de Agree Negocios y Marmas Comunicación, dos empresas especializadas en comunicación con más de 20 años de experiencia.

Seguidamente, se celebrará un taller especializado en redes sociales de 'Comunicación de impacto y creatividad', que será impartido por la ponente Olivia Brito y Nayra Lorenzo, community manager en Biwi y asesora de comunicación en administraciones públicas. En esta formación los participantes aprenderán a gestionar de una forma correcta las redes sociales a través de: creación y planificación de contenido, redacción de mensajes eficaces y atractivos, conservación de la imagen, gestión de una crisis reputacional, o generación de una comunidad digital. Todo ello, con el objetivo de conseguir una entidad que sea capaz de transmitir su labor y propiciar un clima de concienciación y participación en la ciudadanía.