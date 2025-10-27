Arrecife licita por tercera vez el cuidado de los semáforos El presupuesto varía con respecto a la iniciativa infructuosa de meses atrás

Por tercera vez en poco menos de año y medio ha puesto en marcha el Consistorio de Arrecife una licitación, con vistas a contar con una empresa especializada asuma el cuidado cotidiano de los semáforos repartidos por la ciudad. De presupuesto para dos años se cuenta con una partida de casi 264.000 euros, para un periodo de dos año, de modo que apenas hay variación con respecto a la intentona infructuosa de primavera y repunte leve en relación a 2024.

La iniciativa pretende servir para el mantenimiento de la red, en 18 zonas de la capital insular, con medidas para recuperar parte del material que lleva tiempo fuera de servicio, caso de la infraestructura dispuesta en la calle México, en las conexiones con las calles La Inés y Triana.

Y se confía, según se maneja en las bases, en que el acuerdo que se pueda rubricar se pueda prorrogar por dos años más, de modo que en caso de estrenarse el servicio a comienzos de 2026, el mismo se podría prolongar hasta los primeros meses de 2030.

Los semáforos abundan especialmente en el centro de la ciudad, caso de Vía Medular y la calle Manolo Millares y algunas vías adyacentes. También hay material en puntos neurálgicos de los barrios, destacando Titerroy.

El Consistorio carece de medios materiales y humanos para actuar por su cuenta con niveles de eficacia aceptables. Por ello, es común que apenas consten actuaciones cuando algún elemento ha sido severamente dañado.

