Arrecife al fin arreglará la casa del derrumbe mortal de 2009 Se tirará el inmueble y se reconstruirá, en el 40 de la calle Timbayba de Titerroy. La madre del fallecido murió en agosto sin poder volver a su casa

José R. Sánchez López Arrecife Lunes, 13 de octubre 2025, 22:40

Fue a finales de julio de 2009 cuando se tuvo que padecer la fatal pérdida de Juan Luis García Díaz, al caerle encima el techo de su casa en el barrio capitalino de Titerroy, mientras dormía. De inmediato hubo que proceder al desalojo del inmueble sito en el 40 de la calle Timbayba, con el añadido de que también quedaron inutilizadas otras seis viviendas, a expensas de una reconstrucción que a día de hoy sigue estando pendiente. Esta semana, no obstante, podrá marcarse un antes y un después, toda vez que desde el Ayuntamiento de Arrecife se ha sacado a concurso el derribo y posterior reconstrucción del inmueble fatídico, a priori durante 2026.

La iniciativa va en paralelo al proceso abierto para reparar el 34 de Timbayba. Ambas iniciativas cuentan con un presupuesto de salida, con la carga impositiva, cifrado en casi 210.400 euros. Hasta mediados de noviembre habrá de plazo para sumar ofertas, con el propósito de que la adjudicación de los trabajos en ambos inmuebles pueda concretarse pocas semanas después.

La casa recuperada podrá ser disfrutada por algún familiar directo de Juan Luis García Díaz, que no por su madre, Candelaria, quien falleció en agosto pasado sin poder regresar al hogar.

«Nos vamos a morir sin volver a nuestras casas»

Candelaría ya hizo la advertencia de que había riesgo de fallecer sin estar de regreso a su casa en una intervención en 2022 en un pleno en la capital. En aquella sesión llegó a lamentar que «perdí a mi hijo y mi casa también; y no veo solución, es una injusticia. Nos han tenido engañados durante 13 años (por entonces), estamos cansados de promesas», sentenció, para rematar diciendo que «ya es hora de que nos den una solución, pero con la verdad; nos vamos a morir sin volver a nuestras casas otra vez».

Candelaria contó en aquel pleno con el respaldo del colectivo vecinal de Titerroy, con Ismael Montero al frente. Esta entidad sigue en la actualidad promoviendo acciones para que las administraciones arreglen las casas desalojadas, con los moradores teniendo que emplear recursos propios para tener un techo alternativo. En este contexto, sigue de plena vigencia la queja de julio trasladada a la opinión pública, en la que se lamentó «una preocupante falta de eficacia, coordinación y voluntad política». Montero aseguró este lunes a este diario que se sigue a la espera de encuentros con los residentes afectados por el desalojo forzado.

La actuación en el 40 de Timbayba se hará en base a un proyecto con la firma del arquitecto Carlos Manuel Lahora Prats, durante un mínimo de diez meses de obras físicas. El mismo profesional también firma la rehabilitación del inmueble sito en el 34, según consta a nivel oficial.

