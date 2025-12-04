Arrecife estrenará las nuevas guaguas eléctricas antes de Semana Santa Los nuevos vehículos se terminarán de equipar en Albacete, antes de fin de año. La adquisición de dos unidades más está a punto de adjudicación

José Ramón Sánchez López Arrecife Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:07

En el primer trimestre de 2026, siempre antes de Semana Santa y probablemente coincidiendo con fechas carnavaleras, en las primeras fechas de febrero, se contará con la presencia de las cuatro guaguas eléctricas compradas por el Ayuntamiento de Arrecife a la entidad King Long Buses, con sede española en Albacete.

Los vehículos ya están en territorio peninsular, tras el montaje principal ejecutado en los últimos meses en territorio asiático, a bien de que se pueda completar el equipamiento y se pueda cerrar la matriculación, según el concejal de Movilidad y Transporte. En condiciones normales, en enero se espera que pueda estar la nueva flota en Lanzarote.

Por estas nuevas guaguas eléctricas se ha hecho un desembolso de casi 2 millones de euros. Los vehículos se sumarán a los que operan en la actualidad de manera cotidiana, constando la presencia de dos unidades eléctricas de tamaño mediano, en uso desde diciembre de 2024; tres unidades de menor tamaño, también de impulsión eléctrica, de fabricación turca, estrenadas en el pasado mandato; y varios vehículos de impulsión con combustibles fósiles, de más antigüedad.

Y se está trabajando para seguir ampliando la flota, con la próxima compra de otro par de guaguas eléctricas, mediante un concurso de muy próxima adjudicación, con un presupuesto de algo menos de 1,2 millones de euros. Los técnicos que han revisado las propuestas recibidas se han decantado por la oferta de la mercantil murciana Andrés Marín Ayala, firma con años de experiencia en el sector que se nutre de vehículos armados e Turquía de modo preferente. La decisión está a expensas de que se pueda registrar algún recurso.

Se buscan conductores

La ampliación del parque móvil dedicado al transporte público capitalino va a llevar asociada la contratación de personal. A este respecto, el miércoles se hizo oficial la convocatoria para registrar propuestas de profesionales con interés de conducir una guagua del transporte urbano de Arrecife. «Aspiramos a tener un mínimo de 10», en versión del edil de Movilidad y Transporte.

Tiene en estas fechas el Ayuntamiento que preside Yonathan de León una plantilla conformada por una quincena de conductores. Esta semana consta que hay 13 en activo. Esta cantidad parece a todas luces escasa para permitir el máximo aprovechamiento de la flota a disponer en 2026.

Las futuras incorporaciones de conductores, sustentadas en el decreto firmado por el alcalde el 10 de noviembre, deberán servir para facilitar la remodelación de la red de líneas urbanas.