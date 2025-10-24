Arrecife albergará un proyecto piloto de adaptación al cambio climático Para la ejecución, con patrocinio del Gobierno de Canarias, se ha decidido contar con la Fundación Ecología Urbana y Territorial

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, encabezada por Mariano Hernández Zapata, ha escogido a Arrecife para el desarrollo de un proyecto piloto de adaptación al cambio climático. Se tendrán en cuenta los efectos de las olas de calor, incrementando espacios verdes, zonas de sombra, carriles ciclistas y lugares de esparcimiento. Se aspira a mejorar la calidad de vida ciudadana.

De inicio se ha marcado un presupuesto de 175.000 euros, según quedó patente en el encuentro mantenido por la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg; y el alcalde, Yonathan de León.

De la ejecución se encargará la Fundación Ecología Urbana y Territorial (FEUT), dirigida por el ecólogo urbano Salvador Rueda, referente internacional en planificación sostenible que ha dirigido más de 400 proyectos urbanos y territoriales en 144 ciudades del mundo, y que también estuvo presente en el encuentro.

El proyecto contempla varias fases, que incluyen la recopilación de información de base, el desarrollo de una herramienta informática para la aplicación del Manual de Renaturalización, la intervención práctica en espacios urbanos y verdes de Arrecife, y un programa formativo dirigido a técnicos municipales y agentes locales, que permita replicar este modelo de urbe en todos los municipios de Canarias.

Se dará prioridad a las 'supermanzanas', agrupación de manzanas en cuyo interior se restringe el tráfico y se amplía el espacio peatonal. Esta medida «permitirá recuperar espacio público para las personas, reducir la contaminación y aumentar la biodiversidad urbana, contribuyendo a mitigar los impactos del cambio climático», según Salvador Rueda.

Laboratorio de innovación

«Esta iniciativa sitúa a Canarias en la vanguardia de las soluciones basadas en la naturaleza, apostando por un modelo urbano más resiliente, verde y saludable, según la viceconsejera; añadiendo que «Arrecife se convierte en un laboratorio de innovación climática donde se aplicarán criterios de sostenibilidad y movilidad activa que servirán de referencia para otros municipios del archipiélago; en definitiva, un proyecto piloto que permita replicar este modelo de urbe en todos los municipios de Canarias».

La iniciativa «nos permitirá dar un paso decisivo hacia una ciudad más sostenible, con triples de zonas verdes, y preparada para afrontar los efectos del cambio climático», según el alcalde, quien en el encuentro hizo énfasis en los cinco ecobulevares, en fase de ejecución o con proyecto firme.