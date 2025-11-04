Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 5 de noviembre de 2025
Crucero de lujo llegado el lunes a las aguas de Arrecife. C7

Arrecife, con 130.000 cruceristas este mes

El Ayuntamiento anuncia medidas para hacer atractiva la ciudad a los viajeros con ganas de hacer compras. Hay previstas 64 escalas

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:27

Comenta

El sábado se dejó notar en Arrecife el hecho de que se contó con la presencia de tres cruceros. Fue esta jornada la primera de varias fechas en noviembre en las que coincidirán tres barcos turísticos haciendo parada en aguas capitalinas. Se confía en que pasen por la capital insular sobre 130.000 turistas. Para que su presencia sea productiva, desde el Ayuntamiento se ha anunciado un plan para hacer promoción del comercio local.

El primer día de noviembre pararon en Arrecife los barcos 'Mein Schiff Relax', de estreno en la isla, si bien la entrega de la metopa quedó pendiente para una futura ocasión; 'Sirena' y 'Aida Perla'. Se confirmó así la previsión avanzada en agosto por CANARIAS7. Y comenzó esta semana con la parada del lujoso 'Luminaria', con a bordo cerca de 400 viajeros de supuesto alto poder adquisitivo, en su primera visita a Canarias.

Salvo los días 18 y 25, en los demás días de noviembre al menos habrá un barco turístico haciendo escala en Arrecife. De este modo se explica que al menos puedan acontecer 64 paradas; valor que marcará un antes y después en la materia. Se andará cerca en diciembre, pero por debajo, si bien es cierto que en el mes de cierre del año es probable que el registro de cruceristas se asemeje al del mes en curso.

Para aprovechar el alto flujo de viajeros, que a priori deberá tener continuidad en las primeras semanas de 2026, desde la Concejalía de Turismo y Comercio, dirigida por Eli Merino, se está impulsando la promoción de Arrecife entre las navieras, «dentro de la estrategia municipal de consolidar la ciudad como la capital de las compras y los eventos». En los contactos también está tomando parte activa el alcalde, Yonathan de León, dado que es miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

La mayor parte de las paradas se tiene previsto que se den en el dique estrenado hace tres lustros, junto al muelle deportivo; si bien también habrá uso amplio del dique principal de Los Mármoles, en armonía con el espacio que se reserva para los buques que hacen las travesías regulares con Gran Canaria y la península.

Camino de récord anual

Las previsiones para los dos meses finales del año se espera que sirvan para que 2025 se complete con un registro de cruceristas en Arrecife nunca antes alcanzado. De base, las cuentas ceñidas a los primeros nueve meses, con un sumatorio de más de 372.500 viajeros a bordo de un barco turístico, con un repunte del 10,1% con respecto a los tres primeros trimestres del pasado ejercicio. Fueron en 2024 algo más de 610.000 cruceristas los anotados.

