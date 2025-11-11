Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Colegio San Juan. C7

Alumnado de 0 a 2 años en el colegio San Juan

La medida cuenta con el aval del Gobierno de Canarias

CANARIAS7

Haría

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:11

El Gobierno de Canarias ha dado la autorización para acoger en las aulas del colegio San Juan de Haría a escolares de entre 0 y 2 años. El centro educativo se convierte en una de las pocas infraestructuras que alberga Lanzarote para acoger en espacios adaptados, según nota municipal donde se valora de modo positivo la medida.

Se ofrecen 21 plazas en conjunto. Las solicitudes se podrán presentar a partir del lunes venidero. La lista de adjudicación provisional se publicará el 9 de diciembre. Para más información, se podrá enviar un correo electrónico al escolariza.educacion@gobiernodecanarias.org.

El alcalde, Alfredo Villalba, incide en la importancia de esta medida para que el municipio cuente con instalaciones adecuadas para que los más pequeños y pequeñas desarrollen su creatividad y aprendizaje. Asimismo, agradece la disposición del Ejecutivo regional para completar el primer ciclo de educación infantil.

Por su parte, la responsable del Área, Evelia García, señala que se han realizado acciones para crear espacios accesibles y adecuados a las primeras etapas de la vida, como la realización de rampas, la delimitación de los espacios con muros para una mayor seguridad, así como habilitar aulas especiales adaptadas. «De esta manera Haría se convierte en una localidad comprometida con la educación», subraya.

