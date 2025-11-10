Más agentes para la Policía Local de Tías Los nuevos funcionarios tienen que hacer 1.200 horas de prácticas

CANARIAS7 Arrecife Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:14

Este unes tuvo lugar el acto de toma de posesión de ocho nuevos policías locales como funcionarios de carrera en prácticas en Tías. «Sin duda, contribuirán a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los que vivimos en el municipio», declaró el alcalde, José Juan Cruz Saavedra.

Recibirán un curso formativo de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias y harán 1.200 horas de prácticas.

Estas ocho plazas estaban incluidas en la oferta de empleo público de los años 2023 y 2024. En la actualidad hay seis plazas más de Policía Local para el Ayuntamiento de Tías correspondientes a la oferta de empleo público de 2025 convocada por la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias.

El alcalde felicitó a los agentes en un acto presidido también por el primer teniente de alcalde, Nicolás Saavedra; el concejal de Recursos Humanos, Tomás Silvera; y el jefe de la Policía Local, Antonio Jesús Rodríguez.