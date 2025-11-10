Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Nuevos agentes posando con mandos de la Policía Local de Tías CBL

Más agentes para la Policía Local de Tías

Los nuevos funcionarios tienen que hacer 1.200 horas de prácticas

CANARIAS7

Arrecife

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:14

Este unes tuvo lugar el acto de toma de posesión de ocho nuevos policías locales como funcionarios de carrera en prácticas en Tías. «Sin duda, contribuirán a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los que vivimos en el municipio», declaró el alcalde, José Juan Cruz Saavedra.

Recibirán un curso formativo de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias y harán 1.200 horas de prácticas.

Estas ocho plazas estaban incluidas en la oferta de empleo público de los años 2023 y 2024. En la actualidad hay seis plazas más de Policía Local para el Ayuntamiento de Tías correspondientes a la oferta de empleo público de 2025 convocada por la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias.

El alcalde felicitó a los agentes en un acto presidido también por el primer teniente de alcalde, Nicolás Saavedra; el concejal de Recursos Humanos, Tomás Silvera; y el jefe de la Policía Local, Antonio Jesús Rodríguez.

