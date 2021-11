El agente que evitó un suicidio en Arrecife: «Me alegro de ayudarle a seguir en la lucha»

El oficial de la Policía Nacional, Emilio Pavón, que junto a su compañero de servicio el también oficial, Carou, quienes hace dos domingos evitaron que un hombre de 48 años se quitara la vida en Arrecife, narran como sucedió todo.

Emilio, natural de Gran Canaria y destinado en Arrecife hace varios meses, explica que en sus 21 años de servicio había participado en muchos otros intentos de autolisis y en todas llegó demasiado tarde, por eso se siente tan satisfecho de haber actuado a tiempo y espera, una vez retorne a Lanzarote, tras llevar varios días ausente, poder contactar con la persona a la que él y su compañero pudieron salvar cuando se encontraba en tan extrema situación, con su vida pendiendo de un cable de acero, colgado de una viga de una nave abandonada en el extrarradio de Arrecife.

Emilio explica como estando de servicio sobre la media noche de ese día recibieron un aviso de la central que advertía de que una mujer había llamado pidiendo ayuda porque su expareja estaba tratando de quitarse la vida. De inmediato acudieron al lugar, en una nave abandonada en la zona del cementerio. «Era un sitio muy oscuro, repleto de escombros y basura y al llegar escuchamos voces de una muchacha que gritaba» no te tires«. De inmediato entramos en la nave y después de buscar a fondo porque no se veía nada, hallamos al hombre subido en el pasamanos de una escalera, con un cable de acero alrededor de su cuello y atado a una viga, que estaba apunto de caerse. Estaba aturdido porque había ingerido muchas pastillas y en seguida tratamos de calmarlo», manifestó a CANARIAS7.

Imagen de una de las naves abandonadas de la zona. / José Luis Barrero Carrasco

Señala Emilio como mientras su compañero alumbraba con la linterna al hombre, él se fue acercando despacio. Hablábamos con él y le dijimos que se tranquilizara, que hablaríamos de sus problemas y que todo podía arreglarse. Intentamos calmarle, lloraba como un chiquillo y decía que no quería vivir, que solo tenía problemas, que su familia no hablaba con él y mientras hablaba con él y trataba de tranquilizarle me seguí acercando poco a poco. Yo sabía que si se caía no saldría vivo, así que actué muy despacio y en un momento cuando estuve cerca me abalancé sobre él y lo agarré. En ese momento mi compañero había subido también y me agarró también a mi, caímos los tres al suelo y logramos salvarle.

Cuenta también Emilio como una vez en el suelo, el hombre se puso a llorar, estaba afectado por las pastillas que había ingerido y casi se duerme en mis brazo. Una vez le quitamos el cable, llamamos a una ambulancia y se lo llevó al hospital«.

También cuenta el protagonista de esta bonita historia, como días después el hombre acudió a la comisaría de Arrecife preguntando por él. No sabía mi nombre pero estuvo preguntando a mis compañeros dando mi descripción y yo no pude verle porque estaba fuera de la isla, mi intención ahora cuando vuelva a Lanzarote es llamarle, porque me quedé con su número, para hablar con él y ver como se encuentra y animarle«.

Añade Emilio que siente una «enorme satisfacción de haber hecho que recapacitara, de haberle dado algo de aire para poder seguir en la lucha».. señaló a este diario