Un acuerdo tripartido permitirá acabar el saneamiento de El Golfo en 2027 Salvaguardado el patrocinio público de las obras de reciente inicio, tras el entendimiento entre Consorcio Insular del Agua, Estado y Yaiza

CANARIAS7 Yaiza Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:06 Comenta Compartir

Consorcio del Agua de Lanzarote, Ayuntamiento de Yaiza y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han firmado la segunda adenda del convenio destinado a financiar las actuaciones de saneamiento, depuración y reutilización de aguas en El Golfo. Se amplía así, hasta el 14 de diciembre de 2027, garantizándose la financiación pública. El tope previo vencía dentro de un par de semanas.

Las obras en El Golfo se iniciaron a mediados de agosto, con notable retraso en relación a la previsión inicial. Con el acuerdo se respeta la financiación estatal comprometida, de un millón de euros; además de la partida de 464.000 euros que aporta el Consorcio del Agua. Asimismo, la renovación del convenio evita que se tengan que abonar 300.000 euros de intereses de demora.

La nueva adenda, firmada por la directora general del Agua, María Dolores Pascual Vallés; el presidente del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort; y el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, no implica incremento de gasto ni nuevos compromisos económicos para el Ministerio. Su objetivo es exclusivamente asegurar la finalización correcta de las actuaciones.

La decisión fue adoptada tras el acuerdo unánime de la Comisión de Seguimiento, reunida el 19 de junio, que constató la imposibilidad de finalizar y justificar en el plazo actual las actuaciones incluidas en el convenio inicial firmado en 2017 y prorrogado en 2021 a diciembre de 2025.

Habrá una depuradora

Las obras contemplan la puesta en funcionamiento de una red completa de alcantarillado, que sustituirá el actual sistema basado en fosas sépticas individuales y permitirá canalizar las aguas residuales domésticas y comerciales del núcleo. El Golfo estará dotado de una estación depuradora de aguas residuales, diseñada para tratar adecuadamente todas las aguas recogidas y evitar vertidos que afecten al entorno natural. Además, los trabajos conllevan la puesta en marcha de un sistema de almacenamiento y reutilización del agua depurada, destinado a usos no potables.

La financiación en particular del Consorcio del Agua irá destinada a acometer las conexiones de saneamiento a viviendas y establecimientos, garantizando la integración de la población al nuevo sistema y eliminando progresivamente los vertidos privados.

Las faenas de cara a contar con nuevo saneamiento y sistema de depuración en El Golfo se iniciaron tras la firma del acta de replanteo, el pasado 26 de agosto. La actuación se basa en un proyecto apadrinado por el Ayuntamiento de Yaiza, refrendado por los demás intervinientes.

«Con esta ampliación, las tres administraciones reforzamos nuestro compromiso para completar una infraestructura esencial que permitirá mejorar la calidad ambiental, optimizar la gestión del agua y avanzar en la sostenibilidad de una localidad con un alto valor natural y turístico como es El Golfo», según el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort.