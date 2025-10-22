Acuerdo para la cubierta textil del campo de fútbol de Tinajo La instalación está a expensas de la firma del contrato definitivo

José Ramón Sánchez López Tinajo Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:18

En semanas se podrá iniciar el proceso de instalación de la cubierta textil en el campo de fútbol de Tinajo. La actuación se ha decidido desde el Cabildo que se ejecute por la entidad gallega C&S Diseño y Publicidad Deza, por un desembolso muy próximo a 376.00 euros.

La firma del contrato se espera que cobre forma en días. Y desde la rúbrica del acta de replanteo se abrirá un plazo de tres meses para la ejecución.

La iniciativa incluirá la demolición de las antiguas bases de torretas eléctricas y el cuerpo edificado de vestuarios y almacenes; así como la ejecución de la cimentación y los pilares de hormigón; junto con la fabricación de la estructura metálica.

La actuación responde a una demanda trasladada por el Consistorio de Tinajo; según quedó en claro en una visita reciente a las instalaciones deportivas de autoridades diversas.