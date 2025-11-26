Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento del estreno de la actividad, este miércoles a la tarde. COBER LANZAROTE

Abuelos Conejeros, empieza el torneo en Arrecife

Se han habilitado canchas junto a la Vía Medular, cerca del Centro Cívico

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:31

En la tarde de este miércoles comenzó en Arrecife, en las canchas habilitadas junto a la Vía Medular y cerca del Centro Cívico, con cientos de participantes, la edición 24ª del torneo de bola canaria Abuelos Conejeros, con patrocinio del Cabildo y respaldo de los siete consistorios.

Se celebrarán encuentros todas las semanas, con intención de que la fase final tenga desarrollo sobre mediados de 2026. Hay 75 equipos femeninos y 72 masculinos, con casi 900 integrantes.

Hubo presencia de autoridades, en consonancia con la magnitud del evento, que cada temporada tiene presencia en un municipio distinto. La 23ª edición se hizo en suelo de Teguise.

Competición este miércoles. COBER LANZAROTE

«Los Abuelos Conejeros son la esencia viva de nuestras tradiciones y un ejemplo de vitalidad. Este torneo no es solo deporte, es un punto de encuentro intergeneracional y una manifestación de la cohesión social en nuestra isla. Ver a 147 equipos compitiendo con tanta pasión, en el corazón de Arrecife, nos llena de orgullo y demuestra el compromiso de este Cabildo con el envejecimiento activo de nuestros mayores», afirmó días atrás con respecto a la 24ª edición el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort.

«La Bola Canaria es un deporte que fomenta la salud, la concentración y el compañerismo. Hemos logrado una participación espectacular, con un total de 147 equipos que representan la fortaleza de nuestro deporte base y tradicional. El hecho de que todos los equipos, de todos los municipios, acudan a Arrecife, frente al Centro Cívico, convierte este espacio en el epicentro de la convivencia insular durante la celebración del torneo», señaló también en la reciente presentación el consejero de Deportes, Juan Monzón.

