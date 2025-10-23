Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 24 de octubre de 2025
Consejero Juan Monzón. C7
Lanzarote

96.000 euros para clubes de fútbol y fútbol-sala

El 3 de noviembre, día final para registrar documentación

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:12

Hasta el 3 de noviembre estará operativo el plazo para optar a las subvenciones cabildicias clubes de fútbol y fútbol-sala, a nivel de base. De partida se cuenta con 96.000 euros.

Se busca «aliviar parte de los gastos que asumen las entidades deportivas cada temporada», según el consejero de Deportes, Juan Monzón.

Esta convocatoria «se suma al esfuerzo global del Cabildo por mantener una red estable de apoyos al deporte base, a través de distintas líneas de subvenciones que buscan garantizar la continuidad y el crecimiento de los clubes de la isla», plantea Monzón.

«Estas ayudas permiten aliviar parte de los gastos que asumen las entidades deportivas cada temporada, facilitando que puedan centrarse en lo realmente importante: formar a nuestros jóvenes deportistas y fomentar los valores del deporte desde edades tempranas», considera asimismo el consejero.

