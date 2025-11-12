929.500 euros para la calle del centro de salud de Playa Blanca La actuación tiene el patrocinio del Ayuntamiento de Yaiza

José Ramón Sánchez López Yaiza Miércoles, 12 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Yaiza ha sacado a concurso la prolongación de la calle Azores, la vía del centro de salud de Playa Blanca. Se cuenta con 929.500 euros.

Se contempla la construcción de aceras, el encauzamiento del barranco localizado en la parcela aledaña y el diseño de una red de saneamiento, con canalización de redes de servicios públicos.

El objetivo es conectar la calle Azores con la calle La Gomera; para regular el tráfico rodado y peatonal en el entorno del centro sanitario, junto al pabellón, de próxima apertura, según el alcalde, Óscar Noda. Además, se ha planificado con vistas a la futura ampliación de las instalaciones médicas, en suelo ya cedido al Gobierno canario y con fecha de ejecución aún sin definir. Hasta el 9 de diciembre se admitirán ofertas.

«Con la intervención de la calle Azores también urbanizaremos la calle La Gomera y proponemos la conexión con la avenida Faro de Pechiguera, esta última pendiente de su inclusión en el nuevo Plan General para ejecutarla con posterioridad», según el titular de la Concejalía de Obras Públicas, Ángel Lago.