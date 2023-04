4.000 estudiantes se acercan al séptimo arte en Lanzarote

Los más jóvenes de la isla son siempre los primeros espectadores del Festival Internacional de Cine de Lanzarote (FICL), que acaba de estrenar su vigésimo tercera edición. La pasada semana, unos 4.000 estudiantes de catorce centros educativos de la isla se dieron cita en el teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero para presenciar una selección de cortometrajes con contenidos expresamente elegidos para cada franja de edad.

Según el consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Alberto Aguiar, «el cine es una herramienta educativa de primer orden que sirve de conductor para introducir la llamada a la reflexión en los temas de importancia; con este actividad logramos hacer partícipe a los más jóvenes de un festival asentada en la agenda cultural nacional«.

Detrás de cada cortometraje elegido subyace un tema sobre el que resulta necesario dialogar. Así, 'My name is fear' aborda la inteligencia emocional; 'In the name of the plants', la preservación del medio ambiente; 'As simple as this', la autoestima frente a los cánones de belleza imperantes; 'La valise rouge', la lucha por la libertad; 'La chamade', la búsqueda de nuevas emociones y conocimientos y 'I am Poem', la identidad de género.

La experiencia estuvo comentada por la docente y actriz Miren Edurne Vázquez, que introducía cada cinta con una pequeña performance que fomentaba el pensamiento crítico.

14 centros educativos

La mayor alegría del Festival es que cada año aumenta el interés de la comunidad educativa por asistir a las proyecciones. En esta ocasión, participan los centros de infantil y primaria Benito Méndez Tarajano, Adolfo Topham, Guenia, Antonio Zerolo, Costa Teguise, Titerroy, Virgen de los Volcanes, Nieves Toledo y Los Geranios; los CEO Argana Alta y Playa Blanca; el Colegio Capellanía del Yágabo, el IES Zonzamas y la Escuela de Arte Pancho Lasso.

Las instancias educativas de la isla confirman el éxito de esta experiencia pedagógica que empieza en la sala de proyección y acaba en las aulas, con actividades de aprendizaje significativo. En el caso del CEIP Titerroy, el pasado año se llevaron a cabo debates sobre aspectos sociales que tratan los cortometrajes. El CEIP Benito Méndez también propuso actividades de concienciación sobre las problemáticas que aparecían en las cintas visualizadas.

Concurso escolar de cortos

Por otra parte, el FICL invita a los estudiantes de la isla a presentar sus propios trabajos en el certamen de cortos escolares, que admite candidaturas hasta el 26 de abril y entregará los premios en una gala el 7 de mayo. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web www.festivaldecinedelanzarote.com.

Esta cita con el cine está organizada por Fisme Producciones y el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, con el patrocinio de las entidades CACT Lanzarote, Canary Island Films, Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Ayuntamiento de Arrecife. Colaboran con el Festival las empresas lanzaroteñas Arrecife Gran Hotel y CICAR.