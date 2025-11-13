Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 14 de noviembre de 2025
Junta del Consejo Insular del Agua. C7
Lanzarote

2,87 millones de euros, presupuesto de 2026 del Consejo del Agua

Se dará prioridad a inversiones para encauzar barrancos y mejorar las redes de reparto

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:17

El Consejo Insular del Agua ha aprobado esta semana el presupuesto del año venidero. Se manejará con 2,87 millones de euros.

Sobre dos tercios de la suma, para medidas reducción de pérdidas en red y obras de mejora de cauces de barrancos. La aprobación definitiva está a expensas del refrendo del Cabildo.

«Las inversiones prioritarias están orientadas fundamentalmente a los trabajos en materia de prevención de fuertes lluvias, mediante el acondicionamiento de cauces y barrancos, algo que ya hemos estado haciendo durante este año; así como en la renovación de las redes de abastecimiento», según señala el vicepresidente del Consejo Insular de Aguas, Domingo Cejas.

«Con este nuevo marco presupuestario, el Consejo Insular de Aguas refuerza su compromiso con la planificación, sostenibilidad y eficiencia en la gestión del agua en la isla, avanzando en actuaciones clave para la seguridad hídrica y la protección del territorio», añadío Cejas.

En la junta general, el gerente, Erik Martín, detalló de forma pormenorizada el apartado de ingresos y gastos de las cuentas del próximo año. Presentó y dio la bienvenida al nuevo director general de Aguas del Gobierno de Canarias, José Miguel García Leal, y al consejero suplente en representación del PSOE, Benjamín Perdomo, en su primera asistencia a la junta.

Los ingresos vendrán de fondos propios, a través de cánones; y de aportaciones del Cabildo, de manera principal.

