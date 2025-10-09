14.000 kilos de aceitunas se transforman en virgen extra

La almazara de la Granja Experimental del Cabildo, estrenada en 2015, ha trabajado de modo intenso durante el arranque del otoño

José Ramón Sánchez López Teguise Jueves, 9 de octubre 2025, 23:15 Comenta Compartir

Este fin de semana está previsto que se ponga colofón a la actividad de los últimos días dispuesta en la almazara de la Granja Agrícola Experimental, propiedad del Cabildo. Se confía en alcanzar una producción próxima a 1.500 litros de aceite virgen extra, consecuencia del tratamiento de 14.000 kilos de olivas, de las variedades picual, arbequina y hojiblanca. Gran parte de las aceitunas son de propietarios particulares, aficionados a contar con aceite propio; si bien también hay aceitunas de árboles de titularidad pública.

La almazara se estrenó hace justo una década, en el marco de un plan destinado a potenciar la plantación y cuidado de olivos en diverso puntos de la geografía insular. De su cuidado se encarga, como buen capataz agrícola que es, Fernando Delgado, profesional que se ha esforzado en sacar el máximo rendimiento a una maquinaria ideada para tratar hasta 250 kilos de aceitunas cada hora.

Ampliar Aceitunas depositadas para iniciar el proceso. CBL

Y junto a él, en esta campaña ha sido esencial de Raquel Arco y Rayco Martínez, quienes han dedicado las jornadas laborales de las últimas semanas a velar por la calidad del proceso de tratamiento de las olivas.

Habrá estreno en 2026

El resultado, una producción de alta gama. Con un único ciclo, quedando el restante para servir como compost. Nada de prensados secundario y material a base de orujo. «Ni nos lo planteamos, sólo queremos aceite de calidad», remarca Fernando Delgado, sabedor de que el resultado obtenido es de valor por contener elementos del clima y la tierra insular que al aceite dan una consideración exclusiva.

Ampliar Material prensado para la producción oleosa. CBL

La producción es parca en relación a cómo fue la campaña de 2023. A cambio, superlativa con respecto a 2024, dado que el pasado año hubo que atenerse al proceso de descanso habitual en los olivos cada cierto tiempo. Y se aspira a seguir con esta filosofía con las cosechas venideras. Y con la ventaja en 2026 de que habrá ocasión de estrenar la nueva maquinaria de reciente adquisición, con capacidad para tratar una tonelada de aceitunas a la hora. Con ello, se variará la estrategia en lo que se refiere a la maquinaria en servicio desde 2015, pues se dispondrá en línea, «para los agricultores pequeños».

Ampliar Raquel Arco y Rayco Martínez supervisando el tratamiento. CBL

Para la campaña futura, al comienzos del otoño de 2026, se confía en que parte de la producción se fundamente en aceitunas de variedad de nueva implantación, como cororeiki o frantoio.