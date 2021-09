El 'streamer' Ibai Llanos hará un directo benéfico para La Palma

Jueves, 23 septiembre 2021, 23:30

Tras varias peticiones en las redes sociales que pedían que el streamer Ibai Llanos hiciese un directo benéfico para ayudar a los afectados por la erupción del volcán en La Palma, la joven estrella de mediática ha confirmado que lo llevará a cabo.

Lo ha anunciado en su streaming de este miércoles. Ha comenzado su programa enviando mensajes de «apoyo y mucha fuerza para toda la gente de La Palma».

«Por favor @IbaiLlanos quizá no lo leerás pero necesitamos ayuda en la isla de La Palma con la erupción del volcán, no sé si podrías organizar algún directo benéfico para poder ayudar a la gente que lo está perdiendo todo», rezaba uno de los mensajes lanzados a las redes. La suerte o la coincidencia ha querido que a su vez el periodista deportivo Siro López, haya dejado caer que trabajaba en la posible realización de realizar un directo benéfico. «He hablado con Siro y a lo mejor empieza un directo benéfico, y yo me sumo a él», ha afirmado.