Sin señales del fin: tras seis semanas los seísmos inyectan más magma en el sistema

Después de seis semanas de actividad eruptiva, el volcán palmero sigue imprimiendo una profunda huella en la población y en los paisajes del Valle de Aridane y, de momento, no da ninguna señal de debilidad.

La deformación del suelo se mantiene, el penacho emite miles de toneladas de dióxido de azufre y los terremotos no cesan.

En la última semana se han localizado unos 1.300 terremotos en La Palma, es decir, una media diaria de 180. La población ha llegado a sentir 15 en un día. Sobre todo los que se dan a profundidades medias con magnitudes superiores a 3.5 y los que, a más de 30 kilómetros de profundidad, hacen temblar todo el edificio insular con magnitudes mayores a 4.

Juan Carlos Carracedo: «Es difícil saber cuándo se agotará el magma porque puede retroalimentarse desde cámaras profundas»

¿Pero qué ocurre bajo la corteza sobre la que reposa La Palma? ¿A qué se deben los sismos?

« Hay muchas posibles explicaciones. Tal vez la más plausible es que se está produciendo una retroalimentación desde las cámaras magmáticas más profundas del sistema. Con la actual erupción, de vez en cuando se vacía. Se tiene que rellenar y se producen terremotos que hacen ascender el magma», comenta el vulcanólogo Juan Carlos Carracedo.

Esta alimentación puede ser intermitente y hace difícil prever cuándo se agotará el reservorio de magma. «Es como si tuviéramos un coche con gasolina para circular 200 kilómetros. Se supone que, una vez gastada la gasolina del tanque, el coche se debería parar, pero si llevamos latas de gasolina de reserva, podemos seguir indefinidamente hasta gastarlas. En la erupción esta lata es la retroalimentación que viene de profundidad», apunta el profesor jubilado del Consejo Superior del Investigaciones Científicas (CSIC).

Su colega del CSIC, el vulcanólogo Vicente Soler, coincide plenamente con Carracedo. « La erupción no es un vaciado continuo de una gran cámara magmática, como cuando se pincha una rueda. Esto es más complejo. Se nutre de diferentes bolsas que llegan a esas profundidades y, en su empuje hacia la superficie, provocan terremotos hasta que se abren paso y retroalimentan la erupción», explica el científico quien no cree que estos sismos se deban al derrumbe de los conductos por los que se mueve el magma. «Eso se dice y se discute, pero en este tipo de erupciones no acabo de ver estos vacíos», apunta a pie de volcán.

Además, Soler señala que los terremotos más profundos se localizan donde se originó el enjambre sísmico del 11 de septiembre, en la dorsal de Cumbre Vieja cerca de la ermita de Santa Cecilia. «Esa intrusión recorrió siete kilómetros y ascendió a una profundidad de 10 kilómetros desviándose hacia el oeste», explica el experto que entiende que en su camino a la superficie el magma encuentra dos obstáculos; el primero, a gran profundidad y el segundo, a media. Pero ¿cómo se producen los terremotos?

«Hay dos zonas con magma acumulado, una a entre 30 y 40 kilómetros, otra a entre 10 y 15. Esta acumulación de magma presiona las rocas del manto superior, debajo de la corteza oceánica y del edificio insular. El magma somete a esfuerzos la roca y esta se deforma, aguantando la deformación, hasta que no puede más y se rompe. Esta ruptura, tanto en el manto superior como bajo la corteza oceánica y el edificio insular, genera fisuras, fracturas o fallas», explica el profesor de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Mangas. Las fisuras, dice, son las grietas más pequeñas generadas por terremotos con magnitudes menores a 2. Las fracturas, algo más amplias, están causadas por sismos de magnitudes de entre 2 y 3, y mientras que las fallas -brechas que pueden medir decenas de metros-, están provocadas por terremotos de magnitudes mayores de 4 o 5.

Por otro lado, los sismos producen ondas de tres tipos: las que generan un movimiento hacia adelante y atrás; las que provocan un balanceo de derecha a izquierda y las ondas superficiales que empujan hacia los cuatro ejes cartesianos y causan más daños.

Por suerte, una vez ya se han generado fisuras y fallas, es difícil que surjan nuevas. «El sistema funciona como una olla a presión. Mientras la válvula funcione, no va a explotar», dice.

En todo caso, es difícil desentrañar lo que pasa en las entrañas de La Palma. «La instrumentación le da mil vueltas a la que se usó en el Teneguía, pero no sabemos qué hay ahí abajo», explica la geóloga de la ULPGC, María del Carmen Cabrera, que dice que no hay datos suficientes de las erupciones históricas que den pistas al respecto. Además, la geología, como ciencia, tiene mucho camino por delante. «Antes se ponía una trompetilla en la barriga de las embarazadas para oír el corazón del bebé. Hoy, en las ecografías, ves hasta a quién se parece. Nosotros aún vamos con la trompetilla», dice la profesora de Geodinámica Externa que aplaude el esfuerzo realizado para monitorizar el volcán con los medios existentes.