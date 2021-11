Récord de 330 terremotos en un día en La Palma

La Palma ha registrado este martes 3 30 terremotos asociados al proceso volcánico. Es el récord desde que empezó la erupción. El máximo anterior habían sido de 319 el pasado 17 de noviembre. Este repunte se produce cuando desde hace varios días se apreciaba una tendencia a la baja en varios indicadores de la actividad del volcán, entre ellas la sismicidad. De hecho, el total de terremotos diarios se había situado por debajo del listón de 200 desde el 28 de octubre y llevaba casi una semana (desde el 11 de noviembre), por debajo de cien.

El Pevolca continúa con la vigilancia de la colada que se mueve por el noroeste tras la aparición de nuevos focos eruptivos en el flanco noroeste del cono principal del volcán de La Palma y que se aproxima lentamente a La Laguna, si bien no se prevé llevar a cabo nuevas evacuaciones, tal y como se está comportando dicha colada.

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, informó en rueda de prensa que esta colada no se mueve con excesiva rapidez y a lo largo de la noche tan sólo ha logrado recorrer 100 metros. No obstante, se va a seguir vigilando por si finalmente puede llegar a afectar a La Laguna. En concreto, el desborde de esta colada está a aproximadamente un kilómetro de la iglesia de La Laguna.

Por su parte, la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias y portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, precisó que las lavas están ocupando principalmente superficies sobre coladas anteriores. Añadió que continúa la colada lávica que se está emplazando por el norte y que desborda ligeramente la zona de Tajuya, dirigiéndose hacia el oeste pegada a lavas anteriores. Y la localizada al oeste de la montaña de Todoque continúa ocupando terrenos no afectados previamente.

Por otro lado, María José Blanco destacó que todos los centros de emisión llegaron a estar inactivos en algunos momentos del día de ayer sobre las 11.00 horas. Desde entonces presentan una actividad muy intermitente. Además, se han producido v arios derrumbes en el interior del cráter que se ha formado en relación a la nueva fisura eruptiva.

Respecto a esa inactividad de los centros de emisión, la portavoz del Comité Científico explicó que si bien no hay emisiones a la superficie, las coladas siguen alimentadas por tubos lávicos en su parte central, por lo que continúa la emisión desde el cono principal, aunque no sea visible. En cualquier caso, apuntó que esto no significa que no se pueda volver a reactivar.

En lo que se refiere al número de albergados, hay 537 personas en centros hoteleros, nueve más que ayer. Del total, 426 se hospedan en el hotel de Fuencaliente, 40 en Breña Baja y 71 en Los Llanos de Aridane. Además, hay 43 personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios insulares.

La superficie afectada por la lava se sitúa en 1.134,82 hectáreas. Asimismo, el delta lávico del sur alcanza las 43,46 hectáreas y el delta lávico del norte, 5,05. La anchura máxima entre coladas se mantiene en 3.350 metros.

Según datos actualizados del Catastro, la lava ha destruido 1.548 edificaciones, de las que 1.242 son de uso residencial, 169 de uso agrícola, 69 de uso industrial, 37 de ocio y hostelería, 15 de uso público y 16 de otros usos. En cuanto a Copernicus, según datos del 28 de noviembre, hay 2.860 edificaciones/construcciones destruidas, de las cuales 2.748 están destruidas y 112 afectadas o en riesgo. En cuanto a la superficie afectada de cultivos, se sitúa ya en 348,86 hectáreas, 8,27 más, de las que 217,09 son de plataneras, 61,2 de viñedos y 26,48 de aguacateros.