Preocupa que la presión de la lava gire la colada hacia Tazacorte La ceniza fina del volcán de La Palma podría afectar a tres islas: La Gomera, El Hierro y parte de Tenerife, pero no afectará a los vuelos

La colada 8 del volcán de La Palma, que es en realidad la suma de las dos coladas que obligaron a desalojar la noche del miércoles a vecinos de la zona de la Villa y Puerto de Tazacorte y Los Llanos de Aridane, está prácticamente parada, pero detrás «hay mucha presión». Por eso, avanzó hoy Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Pevolca, están preocupados. «La colada más al noroeste nos obligó a tomar medidas de protección civil antenoche y ahora se ha ralentizado ya dentro del propio casco de La Laguna. Está parada en el antiguo colegio de La Laguna. Sin embargo, está recibiendo mucho aporte desde atrás», afirmó. Por eso están «a la espera de si la 7 llega o no llega al mar y si la 8 toma rumbo hacia el sur de la montaña de Todoque o si se desplaza hacia el nororeste, siguiendo la senda de las localidades que nos vimos obligados a evacuar anteayer por la noche y toma camino de Tazacorte».

Hasta que no se defina, añadió Morcuende, no se valorará el que los vecinos desalojados puedan volver a sus casas.

Por su parte, Carmen López, científica del Instituto Geográfico Nacional, resaltó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Pevolca en La Palma que la nube de ceniza está «dispuesta hacia el sur y se espera que gire al oeste durante la madrugada» y no se descarta que ceniza fine llegue a El Hierro, La Gomera y parte de Tenerife. No obstante, por el viento, la operatividad de los aeropuertos no se verá afectada. La columna de humo ha alcanzado los 2.800 metros, señaló.

Con respecto a la sismicidad, López explicó que como en los primeros días, los terremotos a 10-15 kilómetros de profundidad han aumentado de frecuencia y los de a más de 20 kilómetros de profundidad son de «elevada magnitud, pero de menos frecuencia». La mayor magnitud registrada ha sido para un evento a 38 kilómetros de profundidad que alcanzó 4,4. Y como ya avanzaron este jueves, es posible que se den sismos sentidos de intensidad superior a 6 que pueden provocar «pequeños derrumbes», por lo que pidió cautela. Lo que también se aprecia es que hay « unos niveles importantes de partículas en suspensión menores de 10 micras», por lo que tanto López como Morcuende pidieron a la población que utilice mascarillas FFP2 en el exterior.

La superficie afectada hasta ahora ocupa 855,72 hectáreas, 20,49 más que el jueves, y la anchura máxima entre coladas es de 2.900 metros.

Atendiendo a los datos del satélite, Morcuende recordó que podía haber disfunciones. Así, mientras que por esta vía hay afectadas 2.122 edificaciones y 137 en riesgo, en total 2.259, según los datos del catastro serían 1.280 de las cuales de uso residencial son 1.030.

López también resaltó que el volcán ha expulsado unas 28.700 toneladas de dioxido de azufre, y explicó que en días anteriores se podrían haber dado otras cifras inferiores porque es muy difícil hacer las mediciones. No obstante, añadió, los científicos y expertas ya sabían que las cifras estaban subestimadas.

La científica del IGN también reconoció que han sacado un patrón entre el volcán de El Hierro y el de La Palma en cuanto al nivel de profundidad al que se dan los sismos.