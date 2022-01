«Mis padres y los cuatro hermanos hemos perdido todo: la casa y la tierra»

A medida que pasan los días la familia Leal Rodríguez se hunde cada vez más en la desesperanza. La furia del volcán parece haberse cebado con ellos, ya que cada nueva colada que se forma y corre ladera abajo destruye alguna de las cinco viviendas del núcleo familiar -padres y cuatro hijos - que quedaba en pie y había logrado sobrevivir a la anterior.

Hoy, diez días después de la erupción y tras estar en vilo cada jornada confiando en que la vivienda de algún familiar quedara en pie, la triste realidad es que la lava se ha comido la casa de los padres y la de los cuatro hijos, todos casados y con familia. Además, también ha sepultado las fincas plataneras que tenían. «Nos hemos quedado sin absolutamente nada», indica Jésica.

Hoy todos ellos, residentes en el barrio de Todoque, viven realojados en casas de familiares o bien en pisos cedidos. Jésica Leal, su pareja Antonio Sánchez y su hijo Mateo, de 2 años, viven en El Paso en una vivienda cedida junto a su hermana Conchi y su hermano Rober y la mujer de éste, Tiffany. Los hijos de ellos, Valeria (17) y Jean Carlo (16) están estudiando en Tenerife y el volcán les pilló en la isla vecina. Su cuarto hermano, Carlos y su mujer Noé se encuentran en una casa que les dejaron en La Breña con sus dos hijas, Evelyn (15) y Cintya (14).

Finalmente, sus padres, Audelina Rodríguez y Roberto Leal, están viviendo en casa de una sobrina que les ha acogido en Los Sauces, el municipio de nacimiento de la madre. Esta familia es, sin duda, una de las más ha perdido baja la lava. Como cuenta Jesica, sus padres decidieron hace unos años repartir en vida la herencia, que básicamente eran casas y tierras. «Todo lo que mi padre ha trabajado en esta vida en las plataneras está ahora bajo la lava. Todo lo que ahorró y se esforzó fue para darnos una casa a cada uno de nosotros. No ahorró para después de su jubilación porque el objetivo era que nosotros tuviéramos una vivienda y ahora todo se ha perdido», apunta Jésica, que señala que, pese a perder la vivienda, siguen hipotecados.

La historia de esta familia vuelve a repetirse. En 1949 sus abuelos paternos perdieron todo, casa y fincas, con el volcán de San Juan. Escaparon como pudieron y gracias a las ayudas estatales de entonces pudieron hacerse con una finca. Gracias al trabajo y al tesón de su padre y su tio (que también ha perdido su casa al igual que sus dos hijas en Todoque) incrementaron el patrimonio familiar hasta tener una situación holgada. Hoy de eso ya no queda nada. Todo se lo ha vuelto a llevar un volcán.

Jésica fue la primera en perder la vivienda el mismo domingo de la erupción, ya que vivía próxima al volcán. La lava arrasó su casa, construida por ellos mismos en un terreno que le habían dado en herencia sus padres y que tuvieron que pelear para poder levantar. «Manita a manita la fuimos levantando, metiendo todo el dinero que teníamos. Ni vacaciones ni festivos, ni domingos. Todo iba para la casa que era nuestro sueño y ahora la hemos perdido», indica Jésica, que sigue hablando en presente cuando se refiere a su vivienda que, tras más de 11 años de obra, estaba a falta de poner las tejas. Su finca, de 3.200 metros cuadrados, tenía jardines y 30 aguacateros plantados, con lo que sacaban unos ingresos 'extra'.

La lava, en su caprichoso camino, dejó en pie la de su hermana Conchi, que vivía junto a ella. La lengua de lava quedó justo delante de la pérgola de la casa de Conchi. Entonces aún, dentro de la desgracia, había esperanza de que alguno salvara su casa y fuera apoyo para el resto.

Sin embargo, las nuevas coladas surgidas el fin de semana se llevaron por delante la casa de Conchi. Tras ella, como un juego de dominó, fueron sucubiendo en los últimos días las del resto. La última, la de sus padres, que se ubicaba cerca de la iglesia de Todoque, que cayó comida por la lava este domingo.

Antes de que se perdiera la vivienda de sus padres -que también le había tocado en herencia- Jesica albergaba la esperanza de poder construirse, cuando todo pasara y reunieran fuerzas, «algo sencillo» en la finca donde estaba la casa de sus padres. Ahora tampoco eso no es posible. «Esto va a peor. Ninguno tenemos nada. Incluso lo que habías hablado mi pareja y yo para salir de esta situación se ha torcido porque mis padres tampoco tienen casa», indica. A la pérdida de las viviendas hay que sumar las fincas plataneras de la familia y que trabajaba su hermano Carlos. «Esto es el centro de su vida y lo que le ha dado de comer. Una parte lo ha cogido el volcán y otra está amenazada», señala Jésica.

La situación es tan dramática que, como indica esta joven palmera, ahora mismo «no tienen cabeza para pensar» qué van a hacer porque no saben «por dónde empezar». «No sabemos en qué centrarnos. Solo podemos esperar que el Goberno nos ayude con algo porque no tenemos nada», indica. Afortunadamente, todos tienen trabajo y un sustento para tirar para adelante pero que es insuficiente para construir de nuevo una vivienda, mantener a los hijos -algunos estudiando carreras fuera, en Tenerife- y volver a comprar aquello que tenían y que es necesario para su día a día. «Vamos a necesitar mucha ayuda. No podemos hacerlo solos», indica. Antonio tiene un taller mecánico y Jésica le ayuda; su hermano Rober trabaja en un concesionario de coches y su mujer, Tiffany es auxiliar de Enfermería. Carlos es agricultor y el más afectado por la por la pérdida de plataneras mientras su mujer es auxiliar de Veterinaria. Sus padres están jubilados pero la pensión que cobran no es alta. «Van a tener lo justo y si tienen que pagar una vivienda no van a llegar a final de mes», dice Jésica. En cuanto a su hermana Conchi, se ha convertido en un bastión importante para la familia. Trabaja en el BBVA y la entidad se ha volcado con ella. La entidad le ha ofrecido ayuda en el alojamiento y además, el BBVA ha creado una cuenta que está moviendo a nivel interno entre los compañeros de Canarias para recaudar fondos y ayudarla a ella y a su familia. «Vamos a seguir luchando. Tenemos que tirar para adelante pero esto va a ser muy difícil», concluye Jésica.