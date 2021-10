Objetivo: evitar el parón del turismo

La Palma es mucho más que la isla del volcán. La Palma es naturaleza, cultura, artesanía y gastronomía. Es la isla con las mejores vistas al cielo del planeta. La isla de la Caldera de Taburiente, la cascada de Los Tilos, las cuevas de Marcos y Corderos y el Poris de La Candelaria. La Palma es, pese al volcán, esa joya del Atlántico que a la que llaman y seguirán llamando isla bonita. Pero es como si todo eso pasara a un segundo plano por culpa de la erupción.Uno de los sectores más golpeados en esta emergencia es el turístico. El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas Tedote La Palma (CIT Tedote), Óscar León, apunta que «la gravedad es tanta que si esta situación se prolonga semanas acabará con cierres de alojamientos de todo tipo».En este momento, la ocupación hotelera en La Palma oscila entre el 15% y 20% en el mejor de los casos. «Hay pequeños complejos y casas con casi todas las reservas canceladas a lo que también se une la cancelación de operaciones de los turoperadores. Esto no es sostenible», agrega Óscar León. Cuando se habla de turismo, no sólo hay que pensar en los hoteles y los apartamentos. Una crisis así también impacta a los negocios que ofrecen actividades de ocio activo, a las empresas de coches de alquiler, a las agencias de viaje, a los taxistas, a los restaurantes, cafeterías y bares. «La situación es dramática para la gran mayoría del tejido de servicios y comercio de La Palma», señala el presidente del CIT Tedote. «A excepción de cuatro hoteles que pertenecen a cadenas hoteleras, el resto de alojamientos pertenecen a pequeños empresarios palmeros que han invertido en el sector y que sin turismo anticipan una situación gravísima».La Palma, un destino seguro El ecosistema turístico palmero tenía muchas esperanzas depositadas en la temporada de invierno ante de la erupción. Después de 15 meses de pandemia y de un verano en el que la quinta ola del coronavirus entorpeció la remontada del sector, parecía que septiembre marcaría un punto de inflexión. La conectividad con la isla se había reforzado. La ocupación hotelera superaba el 80%. Conseguir un apartamento era prácticamente imposible. Lo mismo ocurría con los coches de alquiler. Pero estalló el volcán, y con ello, la incertidumbre en un sector que, junto al plátano y la agricultura, es uno de los pilares de la economía de La Palma.Ante esta problemática, el Cabildo se ha puesto manos a la obra. Este lunes y martes, el consejero insular de Turismo, Raúl Camacho, acudió a la I Convención Turespaña, en Sevilla, para trasladar que La Palma es una isla segura.«En Sevilla hemos querido enviar un mensaje de confianza y tranquilidad a turoperadores, compañías aéreas, agentes de viaje y sector turístico en general. A excepción de un 8% del territorio afectado por la emergencia volcánica, La Palma mantiene un ritmo de vida normal. Los comercios abren cada día, la gente va a trabajar y toma su desayuno en la cafetería de siempre y hace la compra en su supermercado de siempre. Esta es la mejor prueba de que la isla continúa siendo un destino seguro para los viajeros», asegura Raúl Camacho.Una anécdota curiosa en este sentido se vivió en Santa Cruz de La Palma hace una semana. La capital se encuentra al otro lado de la cumbre, donde no se escuchan explosiones, ni se ve el magma saliendo del centro emisor. Pero de repente empezó a llover ceniza, provocando comentarios entre los vecinos y vecinas del estilo: «Si no fuera por la ceniza, ni me hubiera enterado de que hay un volcán en erupción».Ahora el principal problema está siendo la conectividad. La meteorología ha trasladado la nube de ceniza del volcán al espacio aéreo del aeropuerto, que se mantuvo cerrado hasta el sábado. El viernes la nube de ceniza también impactó la conectividad de los aeródromos de Tenerife Norte y Tenerife Sur, paralizando las operaciones de las aerolíneas regionales. La buena noticia es que Fred Olsen ha reforzado su frecuencia con La Palma para que la gente pueda seguir yendo a la isla.«En más del 90% del territorio la isla mantiene la normalidad. Es un destino seguro y el ritmo habitual de vida de residentes y turistas se mantiene», agrega el consejero de Turismo.Además de transmitir este mensaje de calma entre los expertos del sector que acudieron al foro turístico de Sevilla, también tuvo la oportunidad de reunirse con funcionarios del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, así como de otras comunidades autónomas y destinos, para buscar soluciones a la crisis turística que golpea La Palma.«Si algo está claro es que todas las administraciones trabajamos unidas para dar respuestas rápidas y confiables a los afectados por la erupción y por supuesto al turismo», resalta Raúl Camacho. «Hoy viajar a La Palma puede suponer una ayuda importante para nuestra isla, para nuestra sociedad y para todas las personas afectadas. El turismo es economía, y la economía es una de las mejores formas de ayudar a quienes se han visto perjudicados por el volcán», agrega el consejero.Esta línea de apoyo a todos los niveles quedó ratificada este jueves. El rey Felipe VI, en una visita a Tenerife en la que acudió al Consejo Extraordinario de Turismo -evento al que también acudió el consejero insular, Raúl Camacho-, trasladó un mensaje de «cariño y afecto» a la isla e insistió que la Casa Real seguirá trasladando apoyo a los palmeros y las palmeras. Apoyo que también ha quedado demostrado con la partida de 206 millones aprobada por el Consejo de Ministros y con el reciente compromiso del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de apoyar al sector primario.El gran desafío Ahora queda la incógnita sobre lo que hará el gobierno de España en materia turística. En el consejo celebrado en Tenerife, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto anunció un plan turístico específico para La Palma. En línea con los esfuerzos del Cabildo, apuntó que lo primero para «recuperar» el destino es transmitir la información de que es un «destino seguro».Para lo anterior, el Gobierno estatal ya está trabajando con la corporación insular y el Ejecutivo de Canarias para desplegar un plan promocional y tratar de recuperar turistas. Además, ha comentado que hay que centrarse en la modernización del producto turístico y el estado de las infraestructuras, al tiempo que ha abierto la puerta a una posible modificación de las tasas aéreas para que La Palma, y el Archipiélago en general, sean destinos más competitivos.Lo que no está sobre la mesa en este momento es hacer promoción de la erupción ni usarla como reclamo turístico, tal como dijo la propia Maroto el 19 de septiembre, cuando estalló la erupción. Declaraciones que sentaron bastante mal en la sociedad palmero. Aunque se ha formado un tubo lávico que favorece el drenaje del magma al mar sin que haga mayores daños, todavía hay bifurcaciones que continúan afectando a fincas de plátanos, edificaciones y carreteras, por lo que atender la emergencia es la máxima prioridad.No obstante, lo que sí que estudian las instituciones es aprovechar el alcance que ha tenido la erupción, con presencia en medios de todos los rincones del mundo, para potenciar el destino La Palma. «Pero la prioridad, no nos olvidemos, es salvarnos del cero turístico y evitar que cierren más negocios», recuerda Raúl Camacho. Y en este sentido también se expresa Óscar León.«Si se maneja y se promociona con sentido la difusión que nos ha dado el volcán será una buena oportunidad para el sector. Sin embargo, primero nos tenemos que sostener económicamente vivos mientras dure la erupción, que nadie sabe cuanto tiempo, por lo que por un lado las ayudas de las administraciones publicas son básicas y que no se limiten a poder aplazar impuestos y por otro lado el transmitir la confianza necesaria para que nos sigan visitando aún con el volcán en erupción», sentencia el presidente del CIT Tedote.