La lava avanza 1,5 kilómetros en 24 horas destruyendo más viviendas y cultivos

Las coladas del volcán de Cumbre Vieja sigue su imparable y destructivo camino hacia el mar. Durante las últimas 24 horas, la colada situada más al sur ha avanzado 1.500 metros arrasando a su paso nuevos terrenos no tocados por la lava y devorando viviendas y plantaciones de plataneras, según informó el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende.

«La lengua que rebasó la colada 3 sigue moviéndose por terrenos no afectados y ha avanzado 1.500 metros, llegando isla baja en la zona de Las Hoyas», explicó la portavoz científica del Pevolca, María José Blanco, en la rueda de prensa diaria donde se da cuenta de la evolución de la catástrofe.

En total, las lavas del volcán ya han cubierto 963 hectáreas y la anchura de las coladas se acercan a los 3 kilómetros. Según los cálculos del servicio de vigilancia satelital Copernicus, hasta ahora la lava ha destruido 2.532 edificaciones y otras 149 están en riesgo.

La lengua que preocupa ahora a las autoridades amenaza a la zona residencial de Las Norias y se «ha pegado a la colada 9» tras un intento fallido de ir más hacia el sur, explicó Morcuende.

«Lo que era una colada estrecha y pequeña se ha ampliado y derramado sobre la colada 9, siguiendo las vaguadas», explicó Morcuende quien indicó que el nuevo flujo no ha podido cabalgar la anterior colada de mayor altura y discurre en paralelo a ella hasta la isla baja creada por el volcán San Juan. De hecho, indicó que ya se encuentra a menos de 400 metros del mar. No obstante, el choque de la lava y el océano no le preocupa porque solo afectaría a los trabajadores de las desaladoras instaladas en Puerto Naos quienes ya han sido alertados del riesgo de la emisión de gases tóxicos.

La columna de ceniza alcanzó hoy los 4.000 metros de altura y ayer el volcán protagonizó un episodio de explosiones audibles «expulsando cenizas por todo el Valle de Aridane», subrayó Blanco.

Los terremotos se mantienen en las mismas zonas y a las mismas profundidades, si bien en las últimas horas se alcanzó el techo de magnitud de toda la serie sísmica con un seísmo de magnitud 5, registrado a las 7.26 de la mañana, que fue sentido en toda la isla, además de en El Hierro, La Gomera y Tenerife. Blanco insistió en que no se descartan terremotos más intensos y recordó las recomendaciones para actuar en estos casos: en el exterior, no acercarse a fachadas; y en el interior, no intentar salir y refugiarse bajo el marco de la puerta o un mueble robusto como una mesa, entre otros consejos.

En cuanto a la deformación del terreno, la directora del Observatorio Geofísico de Canarias informó de que en las estaciones más próximas sigue mostrando patrón estable y mientras que las más alejadas presentan una deflación.

En las últimas horas no se pudo medir el volumen de dióxido de azufre emitido por el volcán, mientras que la cantidad de dióxido de carbono del penacho se cifró en 1.414 toneladas, una cantidad que mantiene la tendencia creciente de los últimos cinco días.

La calidad del aire empeorará ligeramente mañana por la bajada de la inversión térmica a una cota de 900 metros, si bien el viento de componente sureste o este facilitará la operatividad del aeropuerto.

Morcuende, por su parte, precisó que, de las más de 7.000 personas desalojadas, hay 454 albergadas en sendos hoteles de Fuencaliente y Los Llanos, así como 44 personas dependientes en centros sociosanitarios.