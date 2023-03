Indignación en La Palma: le cobran la luz, pese a que perdió su casa por el volcán

Perdió su casa tras la erupción del volcán de La Palma el 19 de septiembre de 2021. Sin embargo, este mismo jueves, se ha encontrado con una factura de la luz, con un total a pagar de 43,53 euros, que corresponde a esa vivienda desaparecida bajo la lava.

«Pasa un año y pico y me vuelven a soplar el dinero», lamenta esta vecina de Todoque (Los Llanos de Aridane, La Palma), madre divorciada de tres hijos menores, que prefiere mantenerse en el anonimato. «El inmueble estuvo de baja, no se me había cobrado nada», matiza.

«Me sentí tan mal cuando me encontré esa factura...», resume la damnificada, que recuerda que se dio de baja de este servicio a la semana o semana y media de quedarse en los cuarteles habilitados ante la emergencia. «Fue una de las primeras gestiones que hice», asegura.

Y lo hizo en aquel entonces, según revela, «bastante desorientada, tan desorientada que, en un principio, lo que intentas es sobrevivir. En mi caso, me vi con los tres niños menores, sin nada, sin ropa, ni comida ni nada».

«Me quedé hecha polvo, sin nada y cobrándome la luz... Creo que se tratará de un error informático, de la máquina que controla las facturas, pero no sé, un poquito de sensibilidad sí deberían tener. Este tipo de errores no se deben permitir porque hemos pasado mucho, ha sido muy duro», abunda la afectada.

La mujer vivía en la casa engullida por el volcán con su madre, quien figura como titular de la maltrecha vivienda y, por tanto, recibe la mayor parte de las ayudas destinadas a los afectados por el volcán. Pese a ello, las facturas estaban domiciliadas en la cuenta de esta vecina palmera.

Por el momento, no ha podido hablar con Endesa sobre el recibo en cuestión, que corresponde al período comprendido entre el 19 de noviembre de 2022 y el 18 de enero de este mismo año, debido a que la encontró justo este jueves, a última hora. No obstante, reitera, confía en que se trate de un error y que se le ofrezcan todas las facilidades para recuperar el dinero.