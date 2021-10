La UME, impotente por no poder combatir el volcán y su incertidumbre Unos 230 militares expertos en catástrofes trabajan en La Palma para ayudar y proteger a la población, además de vigilar el avance de la lava

La Unidad Militar de Emergencias (UME) está muy bregada en catástrofes de todo tipo, pero nunca, hasta ahora, se había enfrentado a un fenómeno volcánico. Unos 190 efectivos de esta unidad, junto a 40 militares del Ejército de Tierra, se enfrentan a los estragos y el dolor que está sembrando el volcán en el Valle de Aridane.

« Lo que diferencia esta emergencia de otras es la incertidumbre que provoca y la impotencia de no poder hacer nada por el propio riesgo al que nos enfrentamos. Solo podemos trabajar para evitar los daños colaterales que se derivan de las coladas y ayudar a la gente», explica el teniente coronel de la UME, José Alberto Gallego, quien está al frente del contingente desplazado a La Palma.

Análisis del aire La UME mide la calidad del aire con vehículos ligeros dotados de sensores y con aparatos portátiles

Ayuda a los afectados Los militares acompañan y ayudan a los evacuados a sacar enseres de sus casas

Vigilancia de las coladas Los efectivos observan el avance de la lava desde puntos fijos y con patrullas móviles

No saber con certeza cómo se va a comportar el volcán, lo que va a destruir y lo que no, tortura lentamente a quienes han hecho su vida bajo la falda de Cumbre Vieja. «Tenemos que estar con la gente en su sufrimiento. Lo peor es la incertidumbre, no saber si afectará a mi casa o no», asegura el responsable de la UME desplegada en la isla desde el inicio de la crisis volcánica desarrollando todo tipo de labores. « La dirección del Pevolca nos encarga cometidos claros de forma periódica; como la vigilancia del avance de las coladas y la observación de los perímetros de la zona de exclusión, tanto desde puestos fijos como con patrullas móviles que se acercan a la colada o con drones», comenta el responsable de la UME en La Palma.

Además, la UME se encarga de medir la calidad del aire con sensores instalados en vehículos especiales y también en diferentes puntos señalados a los que los efectivos llegan a pie con medidores portátiles.

Físicamente, quizás la tarea más agotadora sea la de retirar las toneladas de ceniza que cubren las azoteas y tejados de las viviendas y equipamientos del barrio de Las Manchas. Con pala y cubo en mano, los militares se adentran en los barrios fantasma al sur del volcán para descargar las construcciones del peso de la ceniza que podría acabar hundiendo techos.

Pero, sin duda, una de las labores más duras ha sido ayudar a las personas evacuadas a sacar enseres de sus casas antes de abandonarlas. «Intentamos echarles una mano en todo. También con un equipo de psicólogos. Lo normal al entrar en sus casas es que se derrumben», subraya Gallego sobre una delicada labor en la que intentan echar una mano, además de darles apoyo moral.

«El momento más complicado ha sido cuando se ha derrumbado el cono y ha surgido una nueva colada que ha obligado a evacuar una nueva zona al sur de La Laguna. Son unos momentos muy críticos para estas personas. Hay que ponerse en su lugar y entenderla», reconoce Gallego.

Además, los militares comparten con la población la sensación de impotencia ante la inexorable destrucción. « Contra el avance de una montaña de lava de más de 15 metros de altura no se puede hacer nada», asevera el teniente coronel.

Otra de las funciones de la UME es la de impedir que curiosos y temerarios se acerquen a las coladas, aunque, por suerte, esto no está ocurriendo. «En general -afirma Gallego- la población palmera se está comportando muy bien. No quieren entrar a la zona de exclusión».

La mayoría de los efectivos de la UME desplegados en La Palma forman parte del Batallón de Intervención en Emergencias II, con sede en Sevilla y sus destacamentos en Los Rodeos (Tenerife) y Gando (Gran Canaria), además de un equipo de control atmosférico del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales de Madrid. La UME ha trasladado a la isla doce autobombas, cuatro camiones nodrizas, varios drones Phantom IV y un vehículo ligero de deconocimiento (Velire), capaz de hacer análisis ambientales.