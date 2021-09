Una fiera a la que le quedan entre unas semanas y tres meses de vida

Los vulcanólogos observan de cerca el comportamiento del volcán recién nacido en La Palma. Ninguno puede determinar con precisión la esperanza de vida de esta destructiva criatura telúrica surgida en Cabeza de Vaca. «Es una telenovela. Cada día presenta un cambio. Cada noche sucederá algo. Es un ser vivo que cambia de parámetros continuamente. Ojalá termine pronto y no haga muchos daños», desea en voz alta el catedrático de Geología de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, José Mangas.

En todo caso, atendiendo a las erupciones precedentes, lo probable es que la lava siga surtiendo, al menos, durante semanas. «Revisando las últimas erupciones históricas de La Palma sabemos que la del Teneguía duró 25 días; el volcán San Juan de 1949, 38 días; el de El Charco, 56 días; el de Fuencaliente, 66 días y el de Tahuya de 1585, 84 días», explica el experto. Con estos antecedentes, lo más probable es que este volcán pueda durar entre cuatro semanas y tres meses. Sin embargo, no hay nada escrito. «La historia nos dice eso, pero ojalá no dure tanto. Nadie puede saber cuánto durará, para eso están midiendo la sísmica, los gases, la geodésica y la geoquímica. Hay que medir esos parámetros para saber qué está ocurriendo», explica el científico que sostiene que «aún estamos en las fases iniciales y nos queda mucha de erupción por delante, el problema es el daño que hace».

El catedrático de Petrología y Geoquímica de la Universidad de La Laguna, Ramón Casillas, comparte su incertidumbre. En su opinión, la erupción terminará cuando «el depósito superficial de magma se vacíe, o bien siga habiendo un suministro continuado de material magmático desde los depósitos más profundos (como sucedió en la erupción de El Hierro entre 2011 y 2012). En ese último caso la erupción tendría una duración más larga», explica el experto.

El volcán dejará de escupir lava cuando el depósito superficial se vacíe de magma o pare de ascender desde la corteza

Tampoco se sabe con precisión el volumen de material que contiene la cámara magmática. «Parece que alrededor de 20 millones de metros cúbicos de magma han ido ascendiendo en los últimos días hasta acumularse a unos 6 kilómetros de profundidad», sostiene Casillas.

No obstante, no significa que todo ese material vaya a ser expulsado. «A partir de la localización de los hipocentros de los terremotos, con un cálculo tridimensional se puede tener una idea del tamaño de la cámara magmática. Pero no todo el magma saldrá, solo un 5%, el 95% restante quedará a gran profundidad convertido en rocas plutónicas», explica Mangas.

A lo alto y a lo largo

Por otra parte, en su segundo día de erupción el volcán se extendió a lo alto y a lo ancho. «La nube de ceniza ha alcanzado una altura importante entre los 1.500 y los 3.000 metros, según se dijo en el Pevolca», explica el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, Itahiza Domínguez.

Los vulcanólogos vigilaron ayer de cerca el avance de la lava hacia el mar, un frente de colada escoriácea de seis metros de altura, que ha calcinado y engullido todo lo que ha encontrado en su lento caminar a razón de 700 metros por hora, cerca de la boca, y de 300 metros por hora más abajo. «Estamos pendientes de que se pueda dividir en dos coladas», indica Domínguez que señala que el periplo de la lava dependerá de su viscosidad, su temperatura y de la morfología del terreno. «En llano se extiende en forma de abanico», apunta el experto.

El encuentro de la lava y el mar será espectacular. El choque térmico del material lávico, a casi 1.000 grados, provoca que la colada estalle en mil pedazos y que el agua se evapore de forma instantánea, convertida en grandes nubes de vapor de agua y de gases tóxicos compuestos por cloro, azufre y otros aniones del agua del mar, explica Mangas.