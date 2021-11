«Entiendo a los palmeros que se van, pero que no se desarraiguen y vuelvan»

Recuerda cómo la lava se llevó por delante casas, negocios y templos religiosos. Yconfía en que se cumplan las promesas de ayudas

Alberto Hernández (Santa Cruz de La Palma, 1981) lleva casi 13 años como sacerdote en La Laguna, Todoque, Las Manchas y Puerto Naos, parroquias cerradas por la furia de un volcán que no cesa. De ese infierno, de los vecinos y del futuro de la isla habla el cura más mediático que tiene la Iglesia. Le llaman de madrugada hasta de la CNN.

–Parece que la lava sigue a San Pío. ¿Cuántas iglesias se han perdido?

–Perdido sólo el templo parroquial de San Pío, en Todoque, que se hizo tristemente célebre por la imagen de la caída de la torre. La Lava está ahora muy cerquita de las escaleras de la iglesia de San Isidro, en La Laguna. Se detuvo cuando subía las escaleras y lleva varias semanas así. San Nicolás, en Las Manchas y El Carmen, en Puerto Naos, están rodeadas de ceniza. Si queremos volver a Las Manchas habrá que hacer una pequeña reparación porque el tejado ha quedado destrozado y está evacuada.

–¿Cómo fueron esos momentos?

–Todoque se evacuó el día después de la erupción. Se sacó todo lo que se podía transportar y subir a un camión: las imágenes, los bancos, los ornamentos, las ropas, la liturgia, los cálices, la orfebrería, todo lo metálico… Las cosas se llevaron a la iglesia de La Laguna y cuando las autoridades desalojaron este barrio, todo se volvió a llevar a la iglesia de Argual. Allí permanecen las cosas en dos salones. La evacuación de La Laguna fue más completa porque teníamos más tiempo. Se hizo en varias tardes y con varios efectivos. Los bomberos bajaron las campanas de la torre. El Cabildo desmontó la obra de arte que preside la iglesia, un cuadro de Ezequiel de León. La Guardia Civil cargó los bancos en los camiones y ayudaron ayuntamientos como Tijarafe o Puntagorda. Con tantas manos fue fácil sacarlo todo, pero en Todoque hubo muchas cosas que no se sacaron… Las campanas, un retablo muy bonito y otras cosas que no sabíamos desmontar porque requerían una obra de carpintería.

–¿Y ahora?

–Estaremos en Argual hasta que podamos reubicarnos en La Laguna, que es lo que esperamos. Si no se puede, permaneceremos allí hasta que el Obispado determine lo que se hace, si se construye una iglesia en cualquier otro sitio o si nos vamos a la parroquia matriz, que es la de Los Remedios, de la que se segregó La Laguna y las que se hicieron en los demás barrios.

–Volverán, por tanto, a los orígenes.

–Sí, a la iglesia de la plaza de Los Llanos, que lleva cinco años cerrada y acogería a todas estas comunidades hasta que vuelvan a tener un centro propio. No hemos ido allí porque el templo sigue en obras, pero esperamos que terminen y podamos abrir Los Remedios el 7 de diciembre. Reabriremos, curiosamente, con los bancos de Todoque, porque la carpintería está en Las Manchas y el carpintero no puede acceder al encontrarse en zona de exclusión.

–¿Cómo vivió la caída de la iglesia de Todoque?

–Estaba en casa de unos vecinos, de visita a una persona mayor. Tenían la televisión puesta. Me dijeron 'mira mira mira' y vi la torre desplomándose. Hubo tantos derrumbes los días previos que lo viví con serenidad. Los vecinos vivían con la lava pegada a la pared y el rigor del directo. El templo no deja de ser un edificio y le ocurre lo mismo que a las demás casas, eso es lo que me decía. Es verdad que tiene un valor simbólico porque era un proyecto de barrio, que fue construido por los vecinos con sus propias manos y sus aportaciones, que congregaba esa voluntad comunitaria de un rincón de Los Llanos identificada como barrio y desea tener su propio templo. Se ha perdido una parte de la memoria colectiva, porque la iglesia identificaba visualmente al barrio. Imagino que ahora saldrá la lava, pero si antes ponías Todoque en Google te salía la iglesia. También se perdió la sede social y la asociación de vecinos.

–Un barrio con mucha actividad…

–Sí, sí, Las Decididas, un grupo de señoras mayores, algunas ya fallecidas, formaron un grupo de teatro que tenía mucha vida. La sala de la asociación albergaba teatro, una comparsa y una murga en carnavales, recitales de poesía, pilates, clases de gimnasia o de refuerzo de la memoria de los mayores. Las señoras la llamaban La Escuelita. Era un barrio pequeño, con sus limitaciones, pero la vida de Todoque se congregaba en torno a ese espacio. La asociación también tenía su cafetería y su restaurante, con unas vistas privilegiadas de las puestas de sol. Por las tardes estaba siempre lleno de gente que iba a tomar algo o a cenar o a ver cómo se ponía el sol. Se había comenzado una obra importante de reforma para hacer la plaza más grande y diáfana… Todo eso, junto con la iglesia, se perdió en la misma tarde.

–¿Tiene la esperanza de recuperar la vida que bullía?

–Espero que de algún modo se pueda recuperar. No me toca a mí decidir de qué modo. Ahí entran los técnicos y sin duda habrá opiniones distintas, porque ya se está debatiendo si en ese lugar o no y de qué manera se podría reconstruir lo perdido, incluso se ha sugerido que se construya un Todoque II en otro lugar. Habrá que ver el dinero que hay, el suelo y qué se puede hacer. El obispo ha dicho que se hará un templo si los vecinos del nuevo núcleo lo demandan. La Diócesis dispone de fondos para hacerlo, la parroquia ya ha recibido donativos y la Conferencia Episcopal tiene comprometida una partida económica para ello. Si hay un barrio, habrá iglesia, eso me ha dicho el obispo.

–¿Y cómo será ese templo?

–No se hará exactamente igual, pero sí algo que se asemeje o que recuerde a la anterior. La iglesia de Todoque fue una obra de autoconstrucción de hace 60 años. Ahora se puede hacer algo un poquito mejor, pero esto es soñar porque ahora no toca elucubrar. Primero tienen que tener casa los vecinos. Luego, si quieren que también Dios tenga su casa en el barrio, será el último vecino. Primero todos los vecinos, luego le haremos la casa al Señor.

–Además de la vivienda, ¿qué necesidades tienen los vecinos?

–Están dando una lección y un testimonio de saber estar. Les ha tocado una tragedia. Muchos se han quedado sin nada material, sin una muda de ropa. No me gusta decir que lo han perdido todo porque no es así. Se conserva la vida y se conserva la familia y los vínculos. Esto está ahí, la vida familiar es uno de los grandes soportes de este momento. Lo que se ha perdido es lo material. Muchos están angustiados, otros menos, pero la imagen general es de resilencia, de fortaleza, de serenidad y de saber estar. Se emocionan y sienten dolor, pero no oigo gritos desesperados ni veo escenas de histeria, sino un dolor vivido con sobriedad. Hay capacidad y fortaleza para encajar algo que nadie esperaba que se pudiera producir. La necesidad más grande es la de vivienda, la de un techo, pero entiendo que no es sencillo. Las administraciones trabajan a marchas forzadas, nunca antes se había gestionado con tanta rapidez el acondicionamiento de viviendas. Se buscan alternativas como las casas modulares, hay una voluntad clara de encontrar una solución temporal. Pero lo que sí demandan los vecinos, su anhelo, es tener una casa similar a la que perdieron.

–¿Cómo eran esos hogares?

–En Todoque, Las Manchas y El Paraíso las casas eran unifamiliares, incluso con varias viviendas unidas, la de los abuelos, la de los padres y la de los hijos, casi tres generaciones viviendo juntas en distintas casitas de la misma parcela, con su pequeña huerta o granja donde tenían sus gallinas y demás animalitos. Esa es la aspiración, porque hay personas que no se sienten cómodas en un piso. Eso me lo decía una señora del barrio de La Laguna que no ha perdido su casa pero si está desplazada. Antes le daban de comer a las gallinas y ordeñaban la cabra, pero ahora se pasan del día de una ventana a otra sin saber lo que hacer en Los Llanos. Ese es el deseo. Sé que ahora no es posible porque todo es provisional, pero si pido que se respete ese deseo en el Plan General o la ordenación que se haga del territorio.

–Parece el reto más grande al que se enfrenta Canarias. ¿Estarán los políticos a la altura?

–No estoy en los gabinetes de crisis ni conozco la letra pequeña de lo que se habla, pero mi percepción de lo que hablo a nivel informal es que todos quieren estar a la altura. Me consta que están dedicándoles muchas horas y están emocionalmente muy implicados, que afrontan este desafío como un reto personal en el que hay que dar la talla, con los límites de la legislación y de las partidas económicas, de las circunstancias con las que se encuentren.

–¿El volcán ha quebrado su fe en algún momento?

–No. Ante las dificultades, algunas personas le piden cuentas a Dios, y entiendo que Dios también está para eso. El Papa muchas veces lo dice, que con Dios también nos podemos pelear. Pero después del enfado uno comprende que estas cosas no se pueden achacar a Dios, porque en estos momentos está para animar y para sostener, para que encontremos en él un bálsamo de paz y de serenidad. Dios está actuando a través de las personas solidarias, de los voluntarios, en la gestión de lo público… Mueve voluntades para que cada uno de lo mejor de sí. Ahí es donde está Dios y eso es lo que le digo a la gente. Es también la fuerza que experimenta cada persona para soñar o levantarse cada mañana aunque no tenga motivos para ello, es la fortaleza que hace que no decaigamos.

–¿Reza a menudo por La Palma?

–Uno reza en varios momentos, sobre todo en torno a la misa de la tarde. Fundamentalmente pido por los vecinos y por los gestores públicos, para que acierten en sus decisiones, y para que todos tengamos la fortaleza necesaria para vivir este momento, porque cuando pasa el tiempo y no hay solución a los problemas, es cuando decaemos. Eso me lo comentan los psicólogos que atienden a los afectados, que el problema mental vendrá después, cuando la erupción termine, si es que no hay solución a las dificultades y la gente ve que se olvidan de ellos o no se cumple lo que se ha prometido.

–¿Ha notado ese desgaste?

–Por momentos. Son muchos días de incertidumbre, de cansancio, de compartir las cargas unos con otros. La parte afectiva y emocional está tocada, todos hemos llorado mucho. Nos ponemos en el lugar del otro y sufrimos por el otro, porque hay una empatía humana. Pero es circunstancial, algo momentáneo. Todos los días hay vecinos que se derrumban y recuperan luego la entereza para salir de casa e ir al notario o a presentar un papel o a ver al abogado.

–¿Qué le dice a los palmeros que se han marchado?

–Pues que les entiendo. Si tienen trabajo y hasta un alojamiento fuera de la Isla, entiendo que en este primer momento busquen lo que les proporciona mayor estabilidad en sus vidas. Hay muchos palmeros que tienen casa en Tenerife por si los hijos van a estudiar o es necesario ir al médico. Así era la mentalidad de la época, en una isla menor se busca el nido al que llegar en la isla capitalina. Por eso se van al piso de los chicos en La Laguna, porque aquí están en el hotel o sienten que molestan en casa de un amigo o de un familiar. Ese es su techo y no se lo deben a nadie. Igual han perdido los plátanos, que era su medio de trabajo, y fuera pueden tener algún ingreso. Por eso los entiendo.

–¿No teme por la despoblación?

–Temo que esto se prolongue en el tiempo. En un primer momento hay que buscar lo mejor para cada uno, es lo lógico y lo sensato, pero en el futuro que no se desarraiguen, que vuelvan, que se les proporcionen las condiciones para que puedan hacerlo. No sólo con la vivienda, sino con una reactivación económica que genere empleo para toda la Isla. Viene una época en la que se van a demandar muchísimas manos para la reconstrucción, los suministros, los tendidos eléctricos… Todo eso va a requerir mucho trabajo. Ojalá sean los propios vecinos del Valle los que puedan poner sus manos al servicio de la reconstrucción de sus barrios y se vean beneficiados de ese trabajo.

–¿Le preocupa que la especulación urbanística o el turismo se abran paso entre las plataneras afectadas por la lava?

–Por lo que he escuchado, sólo se va a declarar como protegido el cono del volcán y la fajana o isla baja. El resto del paisaje marcado por la lava no va a estar protegido, la idea es que se pueda construir en él y que se pueda sorribar para plantar de nuevo. La Palma es eminentemente agrícola, esa superficie arrasada por la lava habrá que reponerla en algún otro lado. Son muchas las familias que viven del plátano. Por eso habrá que buscar dónde se hacen esas fincas y cómo se recuperan los cultivos.

–¿Cómo lleva la repercusión mediática?

–Bueno, como he podido. Por mi temperamento soy bastante reservado. No tengo redes sociales ni foto en el wasap. Tampoco me gusta aparecer en fotografías que luego salen en las redes. De pronto te ves en los telediarios, en las franjas de máxima audiencia, y te llaman hasta del extranjero para decirte que te han visto. El obispo me dijo que lo estoy haciendo bien. Es una manera de visibilizar que lloramos y barremos la ceniza con los vecinos, de que la iglesia sea comprendida como algo importante y necesario en la Isla, porque se valora la cercanía de la comunidad cristiana. El papel del párroco en esa comunidad es el que he intentado que se perciba.

–¿Cómo se organizan las misas?

–Hacemos las misas en esta ermita de Fátima, que pertenece a la parroquia de Los Remedios. Llevaba dos años sin culto por el covid y porque es muy pequeña. Es una oportunidad de encuentro porque los vecinos están dispersos, cada uno en un rincón de la Isla. Esa placita de ahí fuera es un buen lugar para quedarse de tertulia, para vernos y contarnos cómo estamos. Nos necesitamos unos a otros.