«Se ha evacuado porque una colada amenaza a otra zona residencial»

Los portavoces del Comité Científico han comparecido ante los medios de comunicación para informar sobre la evolución de la erupción volcánica en La Palma.

El flujo principal discurre por el flaco norte y sigue trayectorias este y oeste está 200 metros del mar con avance muy lento y arrastra grandes bloques, y no se descartan nuevos focos de emisión. El portavoz científico Miguel Ángel Morcuende ha explicado que 237 personas hay albergadas, las mismas de ayer, y no hay variación en daños a edificaciones.

En total hay 169, 44 hectáreas arrasadas de cultivos de las que 90 son de plataneras, 9 aguacateras, 48 viñedo y 21 de otros cultivos.

La sismicidad sigue siendo elevada, pero están a media y alta profundidad entre 10 y 15 kilómetros, no es un síntoma de probabilidad de nuevo centro emisor y con baja probabilidad de esta variable.

Sobre las coladas, Morcuende ha explicado que «como consecuencia de la ruptura del cono volcánico anteayer hay un cambio en el flujo lávico, una colada que es la original que ha perdido el fuelle y no tiene aporte lávico. Otra colada, baja paralela a la principal con bastante potencia y daña zonas residenciales y cultivos, pero no nos preocupa, entre comillas, porque discurre por un área evacuada y no causa daños personales, pero sí materiales. Y una última colada de menor potencia que esta anterior, más al noroeste y que ha cruzado en diagonal el polígono del Callejón de La Gata, está transponiendo a una cabecera de nueva cuenca y amenaza algún elemento urbano que no estaba evacuado hasta ahora. Esta es la que más preocupa por que se dirige hacia zonas no evacuadas».

«La colada -ha insistido- tardará en llegar a esta zona pero nos hemos visto obligados a evacuar a las 13.00 horas a la zona de La Laguna, por este cambio de pendiente tras cruzar diagonalmente el polígono industrial».

Está avanzando lentamente y se dirige a la zona evacuada, por eso se ha hecho la evacuación de forma preventiva, con la posibilidad de que los vecinos puedan rescatar cosas de valor. El total de personas evacuadas es de entre 700 y 8.00 personas. Las personas con movilidad reducida irán a El Fuerte y otras personas al Hotel Princes.

Decisión de evacuación

La colada que ha obligado a evacuar hoy a unas 700 u 800 personas en Los Llanos de Aridane avanza lenta pero inexorablemente amenazando elementos urbanos, ha dicho Morcuende, y los técnicos de la emergencia volcánica esperan supervisar un mapa de peligrosidad respecto al rumbo que podría tomar la lava.

El mapa ha sido encargado por el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, quien también ha especificado que la cifra de personas evacuadas de Los Llanos de Aridane puede variar porque muchos vecinos habían abandonado la zona previamente, hace días, retirando enseres de sus viviendas en previsión de que pudiera ocurrir algo.

Además la portavoz científica del Pevolca, María José Blanco, ha indicado que en últimas horas ha aumentado la señal de tremor volcánico, lo que en principio señala que hay un mayor contenido de gas en el magma que está saliendo del centro eruptivo

En cuanto a la fisonomía del cono no se descartan nuevos derrumbes, ha explicado también Miguel Ángel Morcuende.

Ayer lunes, ha explicado Morcuende, se procedió a confinar otros barrios, debido a la entrada en el Callejón de La Gata y a incendiar instalaciones con residuos contaminantes, por eso se confinó a habitantes de Los Llanos y El Paso en prevención a que el aire transportara elementos tóxicos, de ahí que continúo el confinamiento toda la noche hasta esta mañana en la que las mediciones de la calidad del aire aconsejaron levantar el confinamiento.

Nada que arder en La Gata

Ya no queda nada que arder en el Callejón de La Gata, ha explicado el técnico de Pevolca. Los materiales que han ardido emanaban ácido sulfhídrico y vapor de agua en pequeñas cantidades sin alcanzar umbrales tóxicos para las personas.

Por su parte María José Blanco ha señalado que el campo lávico de Los Guirres y El Charcón parecen no tener actividad. La morfología del cono cambia de forma reiterada. La altura columna cenizas y gases llega a 3.500 metros. El ascenso de la altura proporciona una buena calidad del aire. La nube de cenizas es oeste-este y hacia el sur, las zonas más afectadas son la zona este y sur. Se puede ver comprometida la operatividad del aeropuerto.

La sismicidad sigue en la misma zona entre 15 y 20 kilómetros, la magnitud máxima de 4,1 y se esperan más sismos y derrumbes en zonas de pendiente.

Emisión dióxido de azufre 21.868 toneladas diarias y valores altos sin peligro para residentes y visitantes.

La calidad del aire ayer sufrió un pico de dióxido azufre de 824 microgramos metro cúbico que remitió en horas siguientes. En Los Llanos solo superó el umbral máximo.

Ha aumentado la amplitud del tremor lo que indica que hay más gas que emana del centro eruptivo.