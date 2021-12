Torres dice que la lava es imposible de parar o desviar y pide que acaben bulos Torres ha aclarado que no ha habido nuevas evacuaciones, ha pedido que no se divulguen bulos ni informaciones al margen de los cauces oficiales.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha insistido este miércoles que la lava avanza de forma inexorable, aunque de forma más lenta, y que es imposible de parar, por lo que cualquier intento de «barricadas, zanjas o parapetos» puede suponer un riesgo para las personas.

Tras asistir a una reunión del comité director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico (Pevolca), Torres ha aclarado que no ha habido nuevas evacuaciones, ha pedido que no se divulguen bulos ni informaciones al margen de los cauces oficiales y ha anunciado que ha comenzado el realojo de personas que permanece en el albergue militar.

«No se han producido nuevas evacuaciones» añadidas a las 5.000 personas que ya habían sido desplazadas de sus casas hasta ahora, ha dicho el presidente canario ante la difusión de informaciones sobre desalojos y ha insistido en que los bulos y noticias falsas crean más alarma en una sitaución ya de por sí dramática.

El presidente de Canarias ha advertido de que el daño socioeconómico de esta catástrofe no se va a resolver en meses, porque «estamos ante una reconstrucción» que necesitará «un gran impulso económico» para el que se necesitarán también fondos europeos, a los que Canarias podrá optar al ser la afección superior al 1 por ciento del PIB regional (más de 400 millones).

Torres ha dicho que, una vez superada la primera emergencia con los evacuados, la mayoría reubicados en casas de amigos, familiares o segundas residencias, ya ha comenzado el realojo en un hotel de Fuencaliente y en el Centro Sociosanitario de las 137 personas que permanecen en el acuartelamiento militar, muchas dependientes o con movilidad reducida.

El presidente ha explicado que el aeropuerto de La Palma sigue abierto, pero ha recordado que hay una zona de exclusión para acceder a la zona volcánica y ha hecho un llamamiento a seguir estas instrucciones porque no se puede poner «un vigilante en cada vereda».

Después de tres días de erupción y de tres días de presencia continua en La Palma, el presidente de Canarias ha relatado a los periodistas que ha vivido la «angustia y el dolor» de quienes no saben qué va a pasar con sus casas y propiedades o de quienes ya las han perdido.

«No podemos colocarnos en su lugar, toda Canarias y toda España está con esas familias, desde lo público haremos todo lo que podamos, pero reconozco que no hay consuelo», además de que «esto no está terminado no se sabe donde llegará la lava».

El presidente de Canarias ha estado acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha dicho que la unidad y coordinación de las instituciones y la responsabilidad ciudadana para dejar trabajar a los efectivos de protección civil y emergencias es la mejor respuesta ante esta catástrofe, que no concluye «hasta la recuperación de la normalidad para las personas afectadas».

Grande-Marlaska ha agradecido la actuación de policías, guardias civiles, bomberos, personal de Protección Civil y de ONG, todas las personas involucradas que están dando una respuesta solidaria y eficaz bajo la coordinación de la administración canaria a través del Pevolca, ha subrayado.