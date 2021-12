«La gestión de la crisis terminará cuando se reconstruya La Palma» El presidente del Cabildo, del Gobierno de Canarias y de España piden tranquilidad a la población y que no se obstaculice el trabajo de las fuerzas de seguridad

El presidente de La Palma, Mariano Hernández Zapata, el del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez, presidente de España, coinciden en llamar a la calma y transmitir «seguridad a la población» ante el proceso eruptivo que vive La Palma desde el domingo después de la última reunión este martes del Comité Director del PEVOLCA en la que se ha analizado la evolución «absolutamente imparable» de la lava en la isla.

«La zona del volcán no es segura, por lo que mandamos un mensaje a la población para que no obstaculice las carreteras y los equipos de emergencias puedan realizar su labor con normalidad. Estamos trabajando desde el minuto uno para dar soluciones a la población. La seguridad debe ser la prioridad para todos en la isla de La Palma», aseveró Hernández Zapata.

«Debemos mantener la mayor de las precauciones», apostilló Torres tras la intervención del presidente palmero. «Sentimos la impotencia de no poder hacer absolutamente nada ante la colada que va a 200 metros por hora en su camino hacia el mar. Es imparable, no se puede hacer nada. Vuelvo a repetir que en la mejor noticia es que no lamentamos daños personales», manifestó el presidente del Gobierno de Canarias confirmando su solicitud del fondo solidario europeo para la reconstrucción de la isla.

«Esta mañana solicitamos las ayudas de los fondos europeos para colaborar junto con el resto de instituciones en la reconstrucción de la isla de La Palma. Por otro lado, está prevista la visita de su majestad en Rey a la isla el próximo jueves. La conectividad aérea sigue abierta, por lo que el viernes se realizará también un Consejo de Gobierno extraordinario en la isla para buscar fórmulas y ayudar a las personas que han perdido sus casas, entre otras medidas que se van a llevar a cabo en esta situación tan difícil, significó Torres.

«Aprovecho para dar las gracias a todos los presidentes de las comunidades sin excepción y de la comunidad internacional, que han demostrado que están con La Palma», dijo antes de dar paso al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

«También pido a la población que no obstaculice el trabajo de las fuerzas de seguridad y emergencias del estado. En segundo lugar, quiero trasladar que la gestión de la crisis terminará cuando La Palma vuelva a la normalidad y consigamos reconstruir todo lo que se ha perdido por la lava. Por eso se han activado las acciones para declarar la isla como zona catastrófica. El conjunto de la sociedad española está con La Palma. Todos los partidos políticos y gobierno autonómicos están con los palmeros. A la población quiero lanzar el mensaje de tranquilidad porque la seguridad está garantizada. Quiero agradecer a la ciencia su aportación porque podemos tomar con más claridad las decisiones para proteger a la población ante eventos tan imprevisibles como el que estamos viviendo», concluyó en su breve intervención Pedro Sánchez.