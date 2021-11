El colectivo de afectados: «Hay gente viviendo en alpendres y garajes y no se puede hacer nada» Las trabas para dar soluciones habitacionales a quienes perdieron sus casas y las primeras ayudas traen de cabeza a los damnificados

Imágenes de viviendas afectadas por las coladas del volcán de Cumbre Vieja tomadas por I Love The World a petición de los vecinos. / I LOVE THE WORLD

El millar de familias que ha perdido sus viviendas en la erupción de La Palma mira con preocupación la dificultad para crear mecanismos con los que responder de forma ágil a unos problemas que crecen a medida que las coladas devoran fincas y viviendas. «Estamos muy preocupados por las primeras ayudas de emergencia y por el tema habitacional. Eso es lo que trae de cabeza a todos los afectados», explica Juan González, portavoz de la Plataforma de Afectados por el Volcán.

González recuerda que hay 6.000 personas desalojadas, de las que 467 están albergadas en dos hoteles. «Algunos de ellos, aparte del desarraigo del municipio en el que residían, están viviendo en pisos prestados, en garajes, en los almacenes de las fincas o en cuartos de aperos con apenas luz y agua, en circunstancias poco dignas por la falta de vivienda, y no hay forma de hacer nada», señala González, alojado temporalmente en casa de su hija. «Soy uno de los que ha perdido todo: 32 años de dedicación, ilusión y trabajo para tener una parcelita de 3.000 metros con una casita», relata.

El portavoz de la plataforma reconoce que los ayuntamientos están haciendo «lo posible y lo imposible» para ayudarlos, pero se topan muchos obstáculos. «Quieren comprar viviendas, pero suben los precios para aprovecharse y el de los alquileres se ha multiplicado. Mucha gente no los puede pagar porque se han quedado sin nada», lamenta González quien reconoce el esfuerzo del Gobierno canario y de las administraciones locales para paliar estas necesidades. «No es fácil construir nuevas casas. Se tarda mucho. Las viviendas prefabricadas están bien para una circunstancia provisional», apunta el afectado que entiende que la solución definitiva al problema de las residencias llegará a largo plazo. «Hay que planificar nuevas zonas y suelos, ver lo que hay que construir en parcelas pequeñas. No es fácil, por eso estamos trabajando conjuntamente con los políticos. No podemos obviar que están juntos. Si nos juntamos todos, lograremos cosas», señala González, que entiende la dificultad que plantea fijar los pagos de las ayudas o baremar las casas y fincas perdidas.

En todo caso, los afectados piden a las administraciones que «se pongan las pilas y espabilen» para acometer una tarea que «nos sobrepasa a todos».

Los ayuntamientos de El Paso y Los Llanos repartirán ya las donaciones recibidas. «Son ayudas de entre 1.000 y 4.000 euros para amortiguar el primer choque; cosas como poder poner gasolina para ir a trabajar. No hay liquidez para esas cosas», dice González quien agradece la ayuda recibida de «todo el pueblo español y canario que se ha volcado con esta isla y este Valle».