Amapolas de Fuencaliente y esperanza

Fuencaliente es el pueblo del que procede la familia de Eugenia Pérez Curbelo, abogada afincada en Gran Canaria. Solo dos días después de que el volcán de Cumbre Vieja entrase en erupción, esta palmera de nacimiento y de corazón ya estaba dándole vueltas a qué podía hacer para solidarizarse con tantas y tantas personas que están viviendo en primera persona esta catástrofe natural. Y así fue como surgió la iniciativa 'Volverán las amapolas a La Palma', un lema cargado de positividad y esperanza y que evoca las amapolas que poblaron el paisaje en el que se crió Pérez Curbelo.

«Somos cinco hermanas. Siempre nos ha gustado dibujar, a mí particularmente», narra Eugenia. «Tengo muchos dibujos inspirados en La Palma», entre ellos la serie de amapolas, «dibujos que tengo registrados desde principios de este año. Yo soy abogada. Esto es puro ocio y gusto. Pero cuando tuvo lugar la erupción del volcán, como toda palmera me sentí súper preocupados, hipotizada al principio por los colores del volcán cuando aún se desconocían las consecuencias devastadoras».

Esas amapolas que evocan el resurgir de La Palma, el color y el futuro, están estampadas ahora en camisetas, pines y tazas. El objetivo, la idea de Eugenia Pérez Curbelo no es ni mucho menos vender objetos, aunque fuera con fines benéficos. Se lo impide la profesión que ejerce, cuenta. Lo que busca esta palmera es que la situación que viven los palmeros y palmeras no caiga en el olvido una vez que el volcán, no se sabe cuándo, se extinga o deje de ser noticia, además de intentar infundir ánimos. «A los dos días de la erupción, Susana Griso estaba entrevistando al presidente de La Palma y le vi tal cara que me dije, esto no puede ser». A continuación, «leo también en el periódico CANARIAS7 el artículo de Emilio González Déniz 'El diablo de Cumbre Vieja', que me gustó pero no lo comparto», recuerda Eugenia Pérez Curbelo. Y se enfoca en que «hay belleza, la de la solidaridad y la esperanza. Y con estos dibujos lo que pensé es tenemos un problema, estamos muy preocupados, y lo que hice fue contextualizar la imagen de las amapolas en la situación de la crisis del volcán. Y, ¿volverán las amapolas a La Palma? Claro que sí».

'Volverán las amapolas a La Palma', dibujo de Eugenia Përez Curbelo / juan carlos alonso

Esta iniciativa acompaña a Eugenia su hermana Manuela, arquitecta. «Pensamos que es hora de ver la cara positiva del volcán, y me acordé de mis abuelos, que vivieron la erupción de hace 50 años; de los paseos caminando por Fuencaliente... Y entonces nos decidimos por el mensaje positivo de las amapolas, y descartamos la imagen del volcán , nos quedamos con el mensaje positivo».

Con 'Volverán las amapolas a La Palma' «el objetivo es doble, que llegue el mensaje a los palmeros, y agradecer también a los medios de comunicación, a La Autonómica, a Antena 3, a CANARIAS7... es un agradecimiento a los medios que han cubierto la noticia. El objetivo no es vender, hemos hecho unos envíos postales con estos objetos en agradecimiento, pero solo para visibilizar que detrás de la erupción está el clamor de los palmeros que están allí», lo cuales no están solos, «y también de los que no podemos estar allí.

Como ya se ha oído durante todo este tiempo, Eugenia Pérez Curbelo repite cuál es la obsesión de los palmeros. «Que cuando el volcán se apague, no se puede apagar La Palma; queremos que se difunda ese mensaje».

Aunque sabe que «es difícil poner el mensaje en práctica», ya sea con un pin, una taza o una camiseta. Lo importante es «la idea, que el mensaje llegue».

Eugenia Pérez Curbelo viaja este viernes a La Palma. Por motivos laborales no ha podido hacerlo antes. Y lo hará para llevar 100 pines y camisetas llenas de rojas amapolas que entregará a los niños y niñas del colegio Los Canarios, en Fuencaliente. «Niños que han perdido sus casas, que están realojados con sus padres en el hotel». Precisamente ese encuentro será posible tras saber de la iniciativa solidaria la concejala de Fuencaliente Celia Santos; «nos conocemos desde niños, una persona con iniciativa y vitalidad». El gesto de Pérez Curbelo puede que resulte pequeño entre tanta necesidad, pero todo suma. «Queda mucho por hacer. Y las ayudas tienen que llegar, y eso inquieta y preocupa; hay mucho palmero que se ha quedado no solo sin casa, sino sin medio de vida». De ahí la decisión de esta abogada palmera a la hora de intentar transmitir un mensaje de esperanza basado en hechos.

«Me voy el viernes a La Palma y será cuando realmente pueda vivir este desastre. Y necesito ir a La Palma, sentirlo».