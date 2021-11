El alza de los sismos profundos preludia terremotos más intensos Los científicos no hallan un vínculo entre el aumento de los seísmos y la actividad eruptiva. Un temblor de magnitud 5 sacudió ayer La Palma

La evolución del volcán palmero sigue desconcertando a los científicos que ayer daban cuenta de un aumento de los terremotos localizados a gran profundidad -a más de 20 kilómetros- en Cumbre Vieja, sin poder vaticinar qué consecuencia tendrá esta circunstancia en la actividad eruptiva.

«La actividad sísmica ha aumentado en número y en magnitud. Este miércoles se registró el mayor número de terremotos desde el comienzo de la erupción a profundidades altas», subrayó la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, quien indicó que, sin embargo, los sismos a profundidad media se redujeron notablemente respecto a días anteriores.

Este aumento de la energía liberada se apreció a las 3.37 horas de ayer, cuando se registró a 36 kilómetros de profundidad un terremoto de magnitud 5, la máxima alcanzada en la serie sísmica asociada a la erupción. Gran parte de la población palmera se despertó con este fuerte terremoto, de intensidad IV, que también fue sentido en La Gomera, Tenerife y en El Hierro.

Blanco no pudo precisar la repercusión en la erupción de este incremento de los temblores a gran profundidad. «No hay una explicación que unifique estos datos», señaló la científica que reconoció que no se puede establecer «una relación fácil ni evidente» entre el aumento de la sismicidad y los fenómenos observables en superficie. «No hay un modelo que nos permita establecer ese vínculo», recalcó Blanco. No obstante, añadió que cuando en ocasiones anteriores ha crecido la sismicidad, en las horas y días posteriores, ha aumentado la tasa de emisión del volcán, sin que se haya podido establecer una relación directa entre ambos fenómenos.

Pese al alza de los terremotos a gran profundidad, la sismicidad es menor que el mes pasado, cuando, en un solo día, el 24 de octubre, se contabilizaron 270 sismos, frente a los 118 localizados este miércoles. Además, durante la jornada de ayer y hasta las 19.00 horas, la red sísmica del IGN había registrado unos 30 terremotos en La Palma, lo que supone un importante retroceso respecto a la víspera.

Lo que sí es seguro es que los seísmos seguirán perturbando la vida en La Palma. «Con el actual nivel de sismicidad, es posible que se produzcan sismos sentidos con intensidad V o VI en los próximos días», insistió Blanco.

De momento, la intensidad máxima registrada en los terremotos asociados a la erupción ha sido V, es decir, que se llegaron a apreciar sobre todo en los interiores porque los objetos colgados oscilan, las vajillas chocan y las puertas se abren o se cierran de pronto. Los sismos de intensidad VI se califican como 'levemente dañinos' y son sentidos por la mayoría de las personas dentro de los edificios y por muchas en el exterior, pudiendo mover muebles o causar pequeñas grietas en las construcciones.

El penacho eruptivo alcanzó ayer una altura 2.500 metros. Los alisios, con rachas de hasta 50 kilómetros, movieron la nube de ceniza hacia el sur-sureste, lo que favoreció la operatividad aérea, explicó la portavoz científica.

La emisión de dióxido de azufre (S0») en el penacho eruptivo se mantiene en niveles altos y el miércoles el volcán emitió del orden de 13.000/ 15.000 toneladas diarias de este gas. En todo caso, Blanco insistió en que las mediciones satelitales indican una reducción paulatina en la emisión de S02. La emisión difusa de dióxido de carbono en Cumbre Vieja también se mantiene en valores altos, con entre 1.800 y 1.900 toneladas diarias, según los niveles observados el miércoles.

Mejora de la calidad del aire

La calidad del aire en función de la presencia de dióxido de azufre se mantuvo ayer en niveles buenos o razonablemente buenos, salvo en Puntagorda, donde fue regular. Mientras que la concentración de partículas menores de 10 micras volvió a afectar a los Llanos. En este municipio la calidad del aire ayer osciló entre razonablemente buena y extremadamente desfavorable a lo largo del día. En el resto de las estaciones, las partículas en suspensión no impidieron que la calidad del aire fuera buena.

Blanco recomendó a la población de riesgo y sensible a las afecciones respiratorias que reduzcan las actividades físicas o prolongadas en el exterior y que acudan a los servicios sanitarios si presentan picor de garganta, fatiga o palpitaciones.

Por su lado, el representante que representa al comité técnico del Pevolca, Francisco Prieto, se mostró optimista respecto a la evolución de la calidad del aire en la jornada de hoy. «La meteorología se va a mantener favorable para la dispersión de los gases y la ceniza. Seguirá soplando el viento de componente norte y la inversión térmica se mantiene en altura», señaló al respecto.