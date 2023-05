Abstención, estadísticas y representatividad

Las estadísticas son tramposas (los políticos cocinan con ellas muchos trucos), pero también una de las mejores aproximaciones posibles a la realidad social. Veamos algunas de los resultados electores al Cabildo de Gran Canaria.

Revisemos la fotografía actual. Los 29 consejeros que componen su Pleno fueron elegidos por 341.331 personas, las que votaron por alguna de las seis candidaturas representadas. Suponen el 51,78% de los electores. Podría decirse que los eligieron poco más de la mitad de los posibles votantes o que uno de cada dos grancanarios con derecho al voto no apostaron por ellos.

Afino un poco más. Si la población de la isla de la que se extrajo ese censo era de 853.262 personas (padrón oficial a 1 de enero de 2018), las matemáticas dicen que estos 29 consejeros fueron elegidos por el 40% de los habitantes de derecho de Gran Canaria.

Luego se juntaron las tres izquierdas del arco político resultante: NC, PSOE y Podemos. Sumaban 211.124 papeletas válidas, el 32,03% de los potenciales electores. O lo que es lo mismo, el Gobierno insular actual resultó elegido por menos de un tercio de las personas que podrían haber votado. Repitiendo ahora la operación anterior, el resultado es que el Tripartito fue votado por el 24,74% de la población, ni uno de cada cuatro grancanarios. ¿Significativo? Opino que sí.

Esto ocurre en una deriva preocupante. La tasa de participación no ha dejado de caer desde los comicios de 2003, cuando se elevó al 67,7%. Fue la segunda más alta desde que se hay elecciones democráticas, solo superada por la de 1979, cuando se votó por primera vez. Entonces llegó al 68,4%. En otras palabras, siempre ha habido más de un 31,5% de posibles votantes que pasan de participar.

La deriva es preocupante. La tasa de participación en los comicios al Cabildo de Gran Canaria no deja de caer desde los de 2003

Si en 2003 votaron el 67,7% de los grancanarios que podrían hacerlo, en 2007 lo hicieron el 63,3%, cuatro años más tarde el 62,3%, en 2015 participaron el 61,7% y en 2019 solo acudieron el 56,2%, es decir, casi 44 de casi 100 posibles votantes pasaron olímpicamente de las papeletas verdes. ¿No les parece mucho? A mí un montón.

Descartando el obligar a votar, solo se me ocurren dos soluciones. Aumentar el censo dejando participar a los menores de edad o conseguir, no me pregunten cómo, que más gente acuda a las urnas. Si no, y tal vez exagere, nos seguiremos yendo al garete. Ustedes sabrán.