Las islas encaran un fin de semana entre el sol y las lluvias débiles Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios con ligeros ascensos de las máximas Cielos despejados este viernes en la capital grancanaria / Arcadio Suárez CARLOS SANTANA BELTRÁN Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 9 abril 2021, 10:33

El archipiélago afronta un fin de semana típico de la primavera con el sol y los cielos despejados predominando en gran parte de las islas, sin descartar la probabilidad de lluvias débiles y dispersas en zonas del interior y del este de La Palma y Tenerife. Una relativa estabilidad que acompañará a las islas en los próximos días mientras la Península vivirá un temporal de lluvias.

De momento, este viernes a pesar de los cielos despejados a primera hora de la mañana la Aemet prevé intervalos nubosos de evolución en el interior y costas sur y este por la tarde con probabilidad de lluvia débil ocasional en el interior y costas sur y este de las islas de mayor relieve por la tarde. No se descarta que sea localmente más intensa en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios y el viento variable flojo, con predominio de las brisas.

Este sábado se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en general. Durante la tarde, no se descarta el desarrollo de nubosidad de evolución en el interior y costas este y sur de las islas de mayor relieve, con probables lluvias débiles ocasionales y dispersas. De cumplirse la previsión de las precipitaciones estas no serán en cuantía significativa. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso y el viento seguirá flojo del norte a nordeste, predominando las brisas.

El domingo la situación no variará mucho con respecto al sábado con cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas. Por lo que se repetirá la posibilidad de desarrollo de nubosidad en el interior y costas del sur y este de las islas de mayor relieve aunque la posibilidad de lluvias débiles y dispersas solo se dará en Tenerife y La Palma. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso y las mínimas se mantiene sin cambios. El viento será del nordeste a este flojo, predominando las brisas.

El lunes arrancará con intervalos de nubes bajas y altas y con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas en La Palma, y por la tarde en el este de Tenerife. En el resto de las islas no se esperan precipitaciones. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, en especial las mínimas. El viento flojo, del norte en las islas orientales y variable con brisas en las occidentales.