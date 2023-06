Informaban las fugas «dos semanas después» para cobrar los 95 euros

«El Gobierno les pagaba 95 euros por chico, pero en realidad la fundación no invertía en ellos», destacó el educador que trabajó en Puerto Bello. «Tuve a menores varias semanas descalzos sin zapatos, se pasaban meses con la misma ropa, faltaba medicación, dinero para gasolina, comida, para todo. No se hacían actividades de ocio ni educativas», narró.

También recordó cómo hacían cada día el recuento de los menores: «Cuando un chico se escapaba del centro, teníamos que hacer una comparecencia de fuga en la Guardia Civil, era obligatorio. Si en ese tiempo el chico hacía algo y nosotros no habíamos comunicado su ausencia, nos buscábamos un problema. Pues en Puerto Bello nunca informamos, no pusimos ni una comparecencia. Hubo unos siete desaparecidos de larga duración o a diario se marchaban muchos, pero no se informaba hasta dos semanas después, por lo que la fundación seguía cobrando los 95 euros al día del Gobierno por cada uno».

María de los Ángeles Barroso, la directora del centro que militó en Vox y ahora está en UxGC, instauró, dijo el extrabajador, un sistema de control por las noches «totalmente irregular». Expuso que esta mujer «decía que le daba igual cómo se llamaran los menores y nos ordenaba que contáramos cabezas, sin comprobar la identidad de los niños. Eso generó que en el centro se colaran adultos y menores de otros centros ya que no se comprobaba nada».

Además, cuando los menores salían a la calle, «los compañeros decían que cuanto más tiempo estuvieran fuera, menos cosas rompían dentro».