La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado

La borrasca Claudia se aproxima: días con temporal adverso, tormentas fuertes, lluvias abundantes, mala mar y calima. Meteored indica que desde Galicia hasta Canarias, la fachada atlántica mantiene activados los avisos meteorológicos por el avance de este sistema, que llega cargado de vientos intensos y mar alterada.

Según el modelo europeo, podría desencadenar uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias. Los expertos señalan que el mayor riesgo son las inundaciones súbitas, con precipitaciones que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en zonas concretas. Meteored insiste en vigilar de cerca los barrancos, auténticos corredores naturales donde la lluvia intensa puede ganar velocidad y volumen en cuestión de minutos.

La Aemet ha reforzado los avisos ante un escenario que se complicará a partir del miércoles, tal y como explicó David Suárez, delegado territorial en Canarias, a CANARIAS7. Los coletazos de Claudia podrían dejar episodios de lluvia torrencial, sobre todo en el sur de Gran Canaria, donde la orografía convierte cualquier desbordamiento en un riesgo serio para viviendas, carreteras y actividad cotidiana.

