XXII Feria del Sureste: sabor y talento local en Carrizal

Más de 150 productores y artesanos han recibido a miles de visitantes durante tres días de feria

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:26

La comarca del Sureste vuelve a ser epicentro del talento y la identidad canaria con la XXII Feria del Sureste que se clausura este domingo en la avenida Carlos V de Ingenio tras tres días de actividad donde más de 150 productores, ganaderos y artesanos mostraron a más de 120.000 visitantes lo mejor de la comarca.

Desde la inauguración, el pasado viernes, se desplegó un completo programa que combinó exposición y venta de productos locales, actividades infantiles, muestras ganaderas, teatro de títeres, actuaciones musicales y el espacio 'Cocinando el Sureste', que pone en valor la gastronomía y el producto kilómetro cero.

El escenario principal acogió un variado cartel con artistas de la talla de Araguaney, Juan Antonio Cabrera, Cristina Ramos, Los Gofiones, Omayra Cazorla y Los Salvapantallas. Ayer domingo el cierre musical corrió a cargo de Los Sabandeños y Yeray Rodríguez. La jornada final destacó por la entrega de reconocimientos a Pastelería La Deliciosa (Santa Lucía de Tirajana), Pastelería Dulce Mari (Ingenio) y Claudia Christina Heller Geb Hermening (Agüimes) por su aportación en los campos de la agricultura, la artesanía y las tradiciones canarias.

La feria se consolida así como referente insular en cultura y economía local y un espacio donde Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana dan ejemplo de cooperación y orgullo compartido. El Sureste se saborea, se escucha y se siente.

