La XXII Feria del Sureste convertirá Carrizal en escaparate de la producción artesanal y agrícola de la comarca La cita se celebrará del 7 al 9 de noviembre con 150 puestos, actividades familiares y las actuaciones musicales de Cristina Ramos, Los Salvapantallas, Los Gofiones y Los Sabandeños

Los alcaldes de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana, durante la presentación.

Cristina González Oliva Ingenio Viernes, 31 de octubre 2025, 12:54 Comenta Compartir

La Feria del Sureste regresa a la avenida Carlos V de Carrizal (Ingenio) los días 7, 8 y 9 de noviembre, consolidada como uno de los mayores eventos del sector primario y artesanal de Canarias. En su 22ª edición, la cita reunirá a 150 puestos de expositores de los municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana bajo la organización de la Mancomunidad del Sureste.

Además, durante todo el fin de semana habrá parrandas itinerantes, títeres, juegos tradicionales, exhibiciones ganaderas, muestras gastronómicas y actividades infantiles. Asimismo contará con destacadas actuaciones, como la de Cristina Ramos, Salvapantallas, Los Gofiones y Los Sabandeños.

La presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, destacó este viernes que esta feria «es el reflejo de lo que somos: una comarca que sabe cuidar sus raíces, sus tradiciones y su gente, pero que también avanza hacia un modelo sostenible y moderno». Agradeció el trabajo de todas las áreas municipales implicadas y subrayó que el evento «es posible gracias a la cooperación entre instituciones».

Durante los tres días, la feria ofrecerá productos agrícolas, artesanía, ganadería, gastronomía y actuaciones culturales, con un presupuesto total de 400.000 euros, de los que 65.000 euros son aportados por el Cabildo de Gran Canaria.

Los alcaldes de Agüimes, Óscar Hernández, y de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, destacaron el crecimiento del evento, que este año ha recibido un récord de solicitudes para participar.

Música y tradición

La música y las tradiciones volverán a ser protagonistas con un amplio cartel de actuaciones en el escenario principal. El viernes 7 de noviembre abrirá la feria la agrupación Araguaney, seguida de Juan Antonio Cabrera y el cierre estelar de la cantante Cristina Ramos.

El sábado se subirán al escenario Los Gofiones, Omayra Cazorla y el grupo Los Salvapantallas, además de exhibiciones de caballos, aves rapaces y muestras gastronómicas.

La jornada final del domingo contará con las actuaciones de Los Sabandeños y Yeray Rodríguez, quien conducirá también el acto de reconocimiento a los artesanos de la comarca, junto al grupo Conciencia Urbana.

Con más de dos décadas de historia, la Feria del Sureste se ha convertido en una cita imprescindible para el desarrollo económico y cultural de la comarca. «Queremos que quienes nos visiten no solo la recorran, sino que la vivan y la sientan», subrayó la presidenta de la Mancomunidad.

La feria contará con zonas de aparcamiento gratuitas, un servicio reforzado de transporte público y medidas de accesibilidad para facilitar la asistencia de público familiar.

«Durante tres días Ingenio se convierte en el corazón del sureste, una tierra que combina orgullo, trabajo y creatividad», destacó Martín.