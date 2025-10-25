El Winter Pride organiza una semana intensa de actos para atraer a unas 40.000 personas Conciertos, pool partys, excursiones y talleres coparán la agenda del 10 al 16 de noviembre entre el centro comercial Yumbo y varios hoteles

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Sábado, 25 de octubre 2025, 06:50 Comenta Compartir

El Winter Pride, que este año cumple su undécima edición, ha entrado en su particular cuenta atrás, pero hace meses que su director, Emiel Wijnberg, y todo su equipo lo tienen todo organizado. El programa, que se desarrollará del 10 al 16 de noviembre, espera atraer a unas 40.000 personas llegadas desde todos los rincones del planeta. San Bartolomé de Tirajana y, particularmente, Playa del Inglés y Maspalomas, volverán a ser epicentros mundiales de la diversidad y de la libertad para el colectivo LGTBIQ+.

Según Wijnberg, las expectativas son tan buenas que calculan un incremento en la afluencia respecto a 2024 de entre un 10 y un 15%, una buena noticia, recalca, para la isla y para la zona turística, donde la última edición generó 63 millones de euros. Recordó, de hecho, que el público que acude al Winter figura entre los que más gastan en destino, con una media de más de 2.000 euros y una media de estancia de unas 9 noches. «No solo viene al Pride, sino que está más días».

Un año más, enfatiza su director, este encuentro invernal del Orgullo grancanario convocará a más de 40 artistas que se distribuirán en un sinfín de actos, la mayoría con entrada libre, que se organizarán entre el centro comercial Yumbo, en Playa del Inglés, cuya plaza central seguirá siendo la sede principal del Pride, y diferentes hoteles, anfitriones de algunas fiestas que sí requerirán entradas.

Precisamente son estos tiques los que dan pistas acerca de la procedencia de los visitantes. La mayoría vienen de Alemania, Inglaterra, Países Bajos y otras naciones europeas, pero cada vez es más creciente la llegada de estadounidenses y canadienses. Suman hasta un 5% del total. No en vano, el Winter ha pactado incluso un intercambio publicitario con el Orgullo de Nueva York. En todo caso, constan entradas compradas desde China, África y Sudamérica, por ejemplo.

Wijnberg detalla que hay galas previstas en el Yumbo para las siete noches del programa en un escenario «espectacular, de nivel mundial» y destaca entre los artistas contratados algunos de referencia mundial como los Vengaboys, Kate Ryan o East 17, además de una gran presencia del talento local, entre los que cita a Cristina Ramos o Rocío Ruano, entre otros.

Además, la agenda prevista incluye un acto nuevo, el Carnaval Héroes, el 11, de 14.30 a 18.00, que dará continuidad en el Yumbo al carnaval alemán que se celebra cada año en la playa; la tradicional Pride Walk, prevista para el sábado 15, a partir de las 15.00 horas, que llevará dos carrozas y recorrerá la Avenida de Tirajana desde el hotel Abora Catarina al Yumbo; la Batalla Drag Queens & Kings, el 10; la gala de talentos Pride Stars del 16 o un día de actividades como excursiones en barco, o un torneo de pádel, el día 13.