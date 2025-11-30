El «Winter Pride» 2025 deja 73 millones de euros en Gran Canaria 44.000 personas de cien nacionalidades diferentes disfrutaron de la programación. Con una audiencia conjunta de más de cuatro millones de seguidores

El Festival continúa su ascenso y se consolida como uno de los eventos turísticos y socioculturales más relevantes de Canarias y de toda Europa, tras registrar un impacto económico histórico: 72.745.999 euros; según el informe elaborado por el economista colegiado Antonio José Olivera Herrera. Con una asistencia de 44.000 personas, mayoritariamente turistas internacionales que permanecieron una media de 9 noches, el evento ha generado una actividad económica excepcional en sectores clave como alojamiento, restauración, comercio, transporte y ocio. Reforzando la posición de Gran Canaria como destino diverso, moderno e inclusivo.

Un evento con fuerte capacidad de atracción turística

El «Winter Pride» 2025 destaca, no solo por el gasto directo de los asistentes, sino también por su poder de atracción. Además, el festival impulsa la desestacionalización turística, al celebrarse en noviembre y atraer un perfil con notable poder adquisitivo, lo que beneficia de forma directa al tejido económico del sur de Gran Canaria.

Repercusión mediática internacional

La edición 2025 reforzó la proyección exterior gracias a la emisión en directo del Pride Walk en La 2 de RTVE, con 114.000 espectadores de media, un total de 1.432.000 contactos televisivos durante la retransmisión y la difusión en redes sociales de artistas con una audiencia conjunta de más de 4,3 millones de seguidores.

Una contribución directa al tejido económico local

Los impactos indirectos –alojamiento, restauración, ocio y comercio– representan la mayor parte del total, alcanzando 45,9 millones de euros. A ellos se suman los 23,7 millones de euros en efectos inducidos, derivados de la activación de múltiples sectores de la economía canaria.

El informe subraya que el colectivo LGTBIQ+ es uno de los segmentos turísticos con mayor gasto en destino, reforzando la competitividad de Gran Canaria como destino referente europeo en turismo diverso.