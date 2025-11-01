Wednesday, la tortuga marina que llegó hace ocho años a la costa de Agaete Hace pocos días fue pescada accidentalmente en un puerto de Alabama, Estados Unidos, tras haber cruzado el océano Atlántico

Hace ocho años llegaron a la costa de la playa del Risco, en Agaete, dos tortugas marinas atrapadas en una red abandonada. Una de ellas era Wednesday, un ejemplar de más de nueve kilos, que fue enviada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Gran Canaria donde se recuperó de sus heridas hasta que un mes después, en buen estado, se liberó de nuevo en el puerto de Las Nieves tras haberla marcado con un microchip, según reza una publicación de Instagram de la ONG ADS Biodiversidad.

Hace pocos días fue pescada de manera accidental en un puerto de Alabama, en Estados Unidos, tras haber cruzado en todo este tiempo el mar Atlántico. Actualmente se recupera en las instalaciones del Gulfarium C.A.R.E. Center, donde pudieron identificar, gracias al microchip, que se trataba de una tortuga sub-adulta de más de 40 kilos que había sido recuperada y marcada en Canarias.

Este es el primer caso de una tortuga que, tras haber sido rescatada en Canarias, se recaptura en las aguas de Estados Unidos. Esto ha sido posible gracias a RedTORCAN, la red coordinada de tortugas marinas de Canarias que vela por la seguridad y conservación de las diferentes especies de este animal.

