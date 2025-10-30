Los voluntarios de Protección Civil de Santa Lucía, sin antecedentes penales El Pleno aprobó el nuevo reglamento de la agrupación, así como la ordenanza que regula las instalaciones de paneles solares para fomentar el autoconsumo

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Jueves, 30 de octubre 2025, 18:36

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana aprobó por unanimidad este jueves un nuevo reglamento de la Agrupación de Voluntarios y Voluntarias de Protección Civil del municipio, para actualizar el de 2015, que tiene como objetivo mejorar la coordinación del voluntariado y la respuesta ante situaciones de emergencia. Entre las novedades, se elimina la posibilidad de incorporación de menores de 18 años y se incluye la obligatoridad de presentar certificados de delitos penales y sexuales cada cinco años, especialmente para actividades con menores y colectivos vulnerables.

El edil de Protección Civil, Francisco Guedes, puntualizó también que se amplía la distancia máxima de residencia a 30 kilómetros para facilitar la participación de personas de municipios colindantes y se suprimen las pruebas físicas. Asimismo, el texto adopta un lenguaje inclusivo y redefine la estructura interna, incorporando una oficina de prevención y seguridad pública y creando una unidad de parque móvil. Este nuevo reglamento se someterá a información pública durante un mes para presentar alegaciones.

Nueva ordenanza para paneles solares

En la sesión también se aprobó el nuevo reglamento de la Junta Local de Protección Civil, así como la ordenanza municipal para la instalación de infraestructuras para la captación de energía solar para la producción de electricidad o para agua caliente. A este último documento se le dio el visto bueno definitivo tras resolver las alegaciones que se habían presentado al proyecto inicial.

Sobre este punto, el concejal de Ordenación del Territorio, Leví Ramos, aseguró que el objetivo es que producir energía limpia desde casa o desde una empresa sea más fácil, más rápido y con todas las garantías. Y es que la nueva ordenanza pretende fomentar el autoconsumo energético facilitando la instalación de paneles solares en viviendas, aparcamientos, parques o mobiliario urbano.

Durante el Pleno también se aprobó de manera definitiva el presupuesto de 2025, que se llevó inicialmente a la sesión de septiembre y que asciende a 81 millones de euros. Se rechazaron las alegaciones presentadas.

Por otro lado, en la sesión correspondiente al mes de octubre también se respaldó una moción del grupo de gobierno en rechazo a la violencia y el acoso escolar, y se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la Dana en Valencia, al cumplirse este miércoles el primer aniversario del suceso.