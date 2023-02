Vigilantes en cada portal en el edificio de Castillo desalojado por la Justicia

La empresa que instó el desalojo de 14 casas en el edificio habitado por okupas en Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana, ha contratado los servicios de una compañía de seguridad privada que ha dispuesto a un vigilante por cada uno de los cuatro portales. No solo impedían este jueves el acceso a los bloques, sino que también velaban por la seguridad de los operarios que seguían colocando rejas en ventanas.

La tranquilidad que reinaba este jueves entre los castilleros contrastaba con el nerviosismo y la tensión con la que se vivió este último miércoles el desalojo de parte de los pisos del inmueble, para lo que la comisión judicial recurrió a un impactante despliegue policial, un dispositivo formado por más de 50 agentes de la Policía Nacional trasladados en más de una quincena de furgones policiales.

El desalojo no sacó a todas las familias que okupan este edificio desde 2015, pero tampoco hay información oficial ni concreta respecto a cuántas quedan. Entre las que sí siguen figura Aurora Rivas, que este jueves se quejaba de que los vigilantes de seguridad estaban impidiendo que sus hijas y su madre accediesen al piso que ella okupa. «Sigo aquí, no me han desalojado, pero qué pretenden, ¿encarcelarme?», protestaba. «Ellos tienen que vigilar los pisos que han podido recuperar, pero los que seguimos tenemos que tener libertad de movimientos».

Y es que, por los datos recabados, no todo el edificio es propiedad de la empresa que instó el desalojo, BuildingCenter, sociedad vinculada a una entidad bancaria. Hay otros pisos que tienen otros dueños en los que pueden estar algunos de los okupas. En principio, la entidad ha desalojado 14 de los pisos del inmueble, dos semanas atrás y otros 12 este miércoles. El desalojo fue ejecutado por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Bartolomé.