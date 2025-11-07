Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria Colas de tráfico en dirección norte con más de diez kilómetros de atascos y desvíos coordinados por la Guardia Civil

La autopista GC-1 vive este viernes 7 de noviembre una jornada de gran caos circulatorio en dirección a Las Palmas de Gran Canaria con importantes retenciones y un colapso generalizado del tráfico que afecta a miles de conductores.

Un accidente ocurrido este mediodía en el kilómetro 7 de la GC-1, a la altura de Telde en sentido Las Palmas, complicó la circulación en esta vía y generando grandes retenciones de hasta 5 kilómetros en la misma.

📢🔴En Gran Canaria, un accidente en la GC-1 en Telde, esta complicando la circulación y está generando grandes retenciones en esta vía.



➡️Sentido Las Palmas

➡️Incidente en el P.K. 7.

➡️Genera retenciones de hasta 5 km. pic.twitter.com/kUg2PCt3Nt — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 7, 2025

