Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
Retenciones en la GC-1 por accidente este viernes. Arcadio Suárez

Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria

Colas de tráfico en dirección norte con más de diez kilómetros de atascos y desvíos coordinados por la Guardia Civil

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:51

La autopista GC-1 vive este viernes 7 de noviembre una jornada de gran caos circulatorio en dirección a Las Palmas de Gran Canaria con importantes retenciones y un colapso generalizado del tráfico que afecta a miles de conductores.

Un accidente ocurrido este mediodía en el kilómetro 7 de la GC-1, a la altura de Telde en sentido Las Palmas, complicó la circulación en esta vía y generando grandes retenciones de hasta 5 kilómetros en la misma.

