Vídeo oficial del Gran Canaria Walking Festival 2025: un recorrido emotivo por su XIV edición El nuevo vídeo promocional del Gran Canaria Walking Festival revive, en primera persona, las cuatro rutas de su decimocuarta edición

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:30 Compartir

La asociación Gran Canaria Natural & Active, organizadora del Gran Canaria Walking Festival, ha presentado el vídeo de la XIV edición del festival internacional de senderismo. El evento, celebrado del 23 al 26 de octubre, congregó en la isla a más de 136 participantes de unas 15 nacionalidades. Durante cuatro rutas, una por jornada, los senderistas pudieron recorrer los paisajes cambiantes de Gran Canaria, desde el norte hasta el sur.

El vídeo promocional en conmemoración de la última edición sitúa como protagonista a los participantes, que narran su toma de contacto con la isla y las impresiones de la experiencia. Y es que los testimonios hablan por sí solos: «Cuando llegué a la isla, por fin lo sentí. Por fin sentí la naturaleza. Sentí lo que necesitaba». «Te sientes libre de poder observar, de poder disfrutar». «Es inexplicable».

1.- Ruta 1: Artenara entre pinares con historia. 2.- Ruta 3: Caideros entre verdes caminos. 3.- Ruta 4: Descenso al emblemático Fataga. C7

Ampliar Ruta 2: Teror y sus secretos rurales. C7

El compañerismo y buen ambiente entre los senderistas se ve complementado con la naturaleza innata de Gran Canaria, su cultura y patrimonio. Algunos de los enclaves transitados fueron Tamadaba, Artenara, Teror, Pino Santo, San José de Caideros, el área recreativa de Santa Cristina, Tunte y Fataga, más específicamente la Finca Canarias Aloe Vera. Cabe destacar que todas las rutas fueron diseñadas y guiadas por Climbo, empresa especializada en turismo activo de la isla.

El Gran Canaria Walking Festival cuenta con el patrocinio oficial del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria. En esta edición, el evento ha tenido la valiosa colaboración del Ayuntamiento de Artenara y el Ayuntamiento de Santa María de Guía, así como el apoyo del Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

En compromiso con el turismo responsable y respetuoso con el medioambiente, el festival de senderismo continuó apostando por embalajes sostenibles y puntos de reciclaje de la mano de Smurfit Westrock y Flexográficas Canarias.

El producto canario y los sabores locales se pusieron en valor en los picnic y almuerzos con la colaboración de Aguas de Firgas – Aquavia, Gofio La Piña, Ahembo, Isola, Tirma y Gran Canaria Me Gusta, Costa Caleta, Grupo FSM, La Jaira de Ana, Bimbo, y Quesos Bolaños. Asimismo, los platos fueron servidos por el chef Alejandro de la Nuez y la empresa canaria Eventos Aguaviva.

Para aquellas personas que no pudieron participar en esta edición o se quedaron con ganas de más, el encuentro internacional ya ha anunciado las fechas del próximo año: del 15 al 18 de octubre de 2026. Mientras tanto, podrás revivir el Gran Canaria Walking Festival 2025 a través de su vídeo oficial.

La asociación

Gran Canaria Natural & Active es la marca oficial de Turismo de Gran Canaria dedicada a promover el turismo de naturaleza y actividades al aire libre. La asociación agrupa alojamientos rurales, empresas de turismo activo, bodegas, fincas de cultivo, centros de interpretación y tiendas de artesanía, con el objetivo de ofrecer experiencias auténticas que conecten al visitante con la esencia natural, cultural y gastronómica de Gran Canaria.

Para más información en www.grancanariawalkingfestival.com y www.grancanarianaturalandactive.com