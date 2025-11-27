«La vestimenta canaria no es un disfraz»: Santa Lucía quiere mantener la tradición en fiestas y romerías El partido Fortaleza denunció hoy en el pleno que los trabajadores del Ateneo tienen que devolver productividades recogidas en un convenio

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:08 Comenta Compartir

El pleno de Santa Lucía de Tirajana aprobó hoy una moción para reforzar la defensa y promoción de las tradiciones canarias, con especial atención al uso adecuado de la vestimenta tradicional en las fiestas populares y romerías del municipio. La iniciativa nace como respuesta a la creciente preocupación por la banalización de estos elementos identitarios en campañas comerciales y celebraciones recientes, destacó la edil de Identidad, Yaiza Pérez.

Asimismo, hizo un llamamiento «a la responsabilidad de todos para que instituciones, asociaciones y centros educativos defendamos la vestimenta tradicional y la identidad canaria, sin quedarnos en el pasado. Rechazamos la banalización de nuestra identidad, no podemos permitir que mensajes comerciales presenten la indumentaria tradicional como si fuera un disfraz».

La moción insta a las concejalías a colaborar con asociaciones y grupos folklóricos en charlas, exposiciones y campañas que pongan en valor la vestimenta tradicional y pide a comercios que en sus campañas eviten mensajes que frivolicen sobre la vestimenta canaria.

El texto contó con el apoyo de todos los grupos excepto PP-AV y Vox que se abstuvieron. PP-AV incidió especialmente en que considera que hay problemas más acuciantes en el municipio que decirle a los ciudadanos cómo deben vestir.

Plusvalía y conflicto laboral

En la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre también se aprobó la modificación de la ordenanza que regula el pago de plusvalía en la venta de bienes inmuebles, que pasará a ser de autoliquidación -en la que el contribuyente tenía que hacer el cálculo-, a liquidación, por lo que será la administración quien lo realice.

En el turno de Ruegos y Preguntas, la edil de Fortaleza, Ana Mayor, mostró su preocupación por el hecho de que los trabajadores de la Gerencia de Cultura y Deportes, conocido como el Ateneo, tengan que devolver las productividades ya cobradas, fruto de un convenio firmado días antes de las elecciones de 2019 y que ellos cuando estaban en el gobierno local no ejecutaron por considerar que no era viable.